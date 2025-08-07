Ричмонд
Рособрнадзор проработает вопрос организации пробного ЕГЭ в регионах

Рособрнадзор проработает вопрос организации пробного ЕГЭ для всех желающих.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Рособрнадзор проработает вопрос организации сдачи пробного ЕГЭ во всех регионах России для желающих, сообщили РИА Новости в ведомстве.

В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Рособрнадзора Анзору Музаеву проработать совместно с регионами возможность пробного тестирования ОГЭ и ЕГЭ, приближенного к условиям сдачи госэкзамена.

«Рособрнадзор проработает вопрос об организации проведения в каждом регионе тестового экзамена, доступного дня всех желающих вне зависимости от места их проживания», — говорится в сообщении ведомства.

В Рособрнадзоре добавили, что эмоционально-психологическая готовность обучающихся к итоговой аттестации играет определенную роль в успешной сдаче экзаменов и получения высоких результатов.