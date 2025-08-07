День строителя 2025: красивые картинки и открытки с поздравлениями, а также история праздника

Но все же, справедливости ради, стоит заметить, что Жигулевская ГЭС в конце 50-х была второй по мощности и крупнейшей гидроэлектростанцией в мире. Тем не менее, вернемся в 1955-й год. Никита Хрущев, вернувшись в Москву, решил отметить труд строителей на федеральном уровне. А уже 6 сентября того же года Президиум Верховного Совета Советского Союза выпустит Указ. Документ постановил: начиная с 12 августа 1956-го года сделать празднование Дня строителя в стране ежегодным.