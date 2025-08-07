День строителя 2025: красивые картинки и открытки с поздравлениями, а также история праздника

Поздравьте своих близких с Днем строителя, который в этом году празднуется 10 августа. Отправьте родственникам, друзьям и коллегам открытку с поздравлением в честь праздника!
Своим профессиональным праздником строители нашей страны обязаны Никите Хрущеву. Первый Секретарь ЦК КПСС в 1955-м году побывал на месте тогда еще строящейся Куйбышевской, а ныне Жигулевской ГЭС. Политический лидер был очень впечатлен увиденным — его поразили масштабы строительного объекта. И это несмотря на то, что к тому моменту в СССР уже были глобальные стройки, например, — легендарный БАМ.
Но все же, справедливости ради, стоит заметить, что Жигулевская ГЭС в конце 50-х была второй по мощности и крупнейшей гидроэлектростанцией в мире. Тем не менее, вернемся в 1955-й год. Никита Хрущев, вернувшись в Москву, решил отметить труд строителей на федеральном уровне. А уже 6 сентября того же года Президиум Верховного Совета Советского Союза выпустит Указ. Документ постановил: начиная с 12 августа 1956-го года сделать празднование Дня строителя в стране ежегодным.
К первому празднику, кстати, приурочили открытие столичного стадиона «Лужники». После этого в стране нередко торжественно открывали какие-то крупные строительные объекты именно в День строителя. Как правило, это были станции метрополитена.
Традиция праздновать День строителя каждое второе воскресенье августа сохранилась до сих пор. Праздник отмечается не только в России, но и в других странах бывшего СССР. Это Беларусь, Армения, Украина, Казахстан и Киргизия.
Сегодня без строителей нельзя представить практически ни одну важную сферу нашей жизни: они строят метро, мосты, дороги, жилые дома, возводят спортивные арены и стадионы, создают объекты коммунальной инфраструктуры и прокладывают коммуникации.
В нашей стране День строителя, который в 2025 году отмечается 10 августа, объединяет огромное количество людей. По данным «Российской Газеты», в 2024 году в сфере строительства, ЖКХ и смежных отраслях трудилось около 12 млн человек. Непосредственно строителей в России насчитывается около 1,78 млн.
Главным подарком в любой праздник остается внимание. Не забудьте 10 августа поздравить своего строителя — супруга или супругу, сына или дочь, друга или подругу, коллегу, соседа или знакомого! Это можно сделать через WhatsApp, Телеграм, Вконтакте или Одноклассники. На этой странице вы можете бесплатно скачать любую понравившуюся вам картинку или открытку с поздравлением и отправить ее тому, кому хотите.
Красивые картинки и открытки с поздравлениями в честь Дня строителя:
—-
