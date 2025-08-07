В Ростове ликвидировали опасное дерево после сигнала читателей «Комсомолки»

Власти Ростова отреагировали на обращение жителей в «КП — Ростов-на-Дону», опубликованное в рубрике «Добро пожаловаться», и отправили бригаду коммунальщиков спилить аварийное дерево, угрожавшее людям.
Как ранее сообщали читатели, на улице Герасименко, что в Северном жилом массиве, сухое дерево обрушилось на стену пятиэтажного дома № 16. Особую тревогу у местных жителей вызывал тот факт, что 62-летнее здание фактически стало единственной опорой для массивного ствола и ветвей.
— Это аварийное сухое дерево сейчас держится только благодаря стене нашего дома, — писали обеспокоенные жильцы, приложив фотодоказательства в редакционный чат.
Ростовчане выражали серьезные опасения, что в любой момент тяжелое дерево может окончательно обрушиться и привести к трагедии, если в этот момент поблизости будут люди.
В администрации Ворошиловского района Ростова-на-Дону после публикации в КП подтвердили, что работы по устранению опасного объекта были выполнены. Также чиновники уточнили, что уборка бревен и ветвей должна была быть завершена еще 5 августа.
