Госдума рекомендовала «Движению первых» взять шефство над мемориалами

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Комитет Госдумы по молодежной политике рекомендовал «Движению первых» рассмотреть возможность включить в работу первичных отделений организации шефства над памятниками защитникам Отечества, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Рекомендовать общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи “Движение первых” рассмотреть возможность включения в работу первичных отделений… коллективную деятельность детей и молодежи в виде шефства над памятными мемориалами защитникам», — говорится в документе за подписью председателя комитета Артема Метелева.
Комитет также рекомендовал тиражировать опыт ЛНР в части информирования детей и молодежи о героях-соотечественниках и их подвигах, направленный на развитие духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи.