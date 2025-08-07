В Башкирии объяснили перебои с мобильным интернетом

В телеграм-канале дали несколько советов по поводу того, как подготовиться к перебоям с мобильным интернетом: необходимо иметь запас наличных денег, сохранить важные данные на устройстве или бумаге, записать телефоны такси и других важных сервисов, а также скачать офлайн-карты, носить с собой пауэрбанк и заранее отметить для себя места, где есть стабильный Wi-Fi.