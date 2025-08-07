В Башкирии объяснили перебои с мобильным интернетом

Стало известно, почему в Башкирии периодически отключают мобильный интернет. Ответ на этот вопрос дали в телеграм-канале «Объясняем. Башкортостан».
— Сотовые вышки могут использоваться для наведения беспилотников. Координаты легко отслеживаются по сигналу. Периодическое отключение мобильного интернета затрудняет наведение дронов. Это не навсегда и не везде — перебои возникают только на момент беспилотной опасности и в зонах с критической инфраструктурой, — говорится в сообщении.
Там отметили, что решающим фактором при отключении мобильного интернета является наличие стратегически важных объектов и оперативных данных.
В телеграм-канале дали несколько советов по поводу того, как подготовиться к перебоям с мобильным интернетом: необходимо иметь запас наличных денег, сохранить важные данные на устройстве или бумаге, записать телефоны такси и других важных сервисов, а также скачать офлайн-карты, носить с собой пауэрбанк и заранее отметить для себя места, где есть стабильный Wi-Fi.
