От отравления суррогатной чачей на Кубани погибли не менее 10 человек

Telegram-канал SHOT рассказал о других пострадавших, супругах из Комсомольска-на-Амуре. Они также отдыхали в Адлере и купили местную чачу перед отъездом. Ядовитый алкоголь они попробовали уже в поезде, после чего обоим стало плохо: Дарья (супруга) сразу умерла, а Максим (муж) продержался еще некоторое время. Его доставили в больницу в Воронеже, у него отказали почки, он ослеп и впал в кому. Врачи боролись за его жизнь, но не смогли помочь. У пары осталось две дочки четырех и 13 лет, за ними выехали родственники.