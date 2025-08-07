Ричмонд
От отравления суррогатной чачей на Кубани погибли не менее 10 человек

Количество погибших от отравления суррогатным алкоголем на Кубани увеличилось до 10 человек — об этом было заявлено в ходе судебного заседания об избрании меры пресечения для подозреваемых. Суд в Сочи отправил под стражу двух женщин, которые продавали на адлерском рынке домашнее вино и чачу, вероятно, ставших причиной отравления.

Источник: Газета.Ру

Суд в Сочи отправил под стражу на два месяца подозреваемых в торговле суррогатным алкоголем на рынке «БаZар» (он же рынок «Казачий») на федеральной территории Сириус в окрестностях Адлера. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ — производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, со смертельным исходом. Выступавший в суде следователь заявил, что уже известно о минимум 10 погибших.

В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщили, что, согласно материалам дела, женщины продавали на рынке домашнее вино и чачу — ~ «заведомо зная, что продукция изготовлена неустановленными лицами кустарным способом и не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»~.

Изначально, при заключении под стражу 30-летней жительницы Сочи (первой подозреваемой) в суде отметили, что «в результате употребления реализованной обвиняемыми спиртосодержащей жидкости пять человек с токсическим отравлением были доставлены в больницу, где один человек скончался, а четверо находятся в тяжелом состоянии».

Однако уже через час, на следующем заседании по делу об аресте 71-летней подозреваемой, следователь заявил: «по предварительной информации установлено, что от отравления алкоголем, проданным обвиняемыми, погибли не менее 10 человек».

При этом разницу в оценке числа погибших следователь не объяснил.

«Жертв может быть больше».

О массовом отравлении «паленой» чачей среди туристов в Адлере и на федеральной территории Сириус (они граничат) стало известно 6 августа. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Краснодарском крае задержаны две местных жительницы, подозреваемые в торговле алкогольной продукцией домашнего приготовления.

«После ее употребления несколько граждан были доставлены в медицинское учреждение с признаками токсического воздействия. Впоследствии трое из них скончались», — написала Ирина Волк.

При этом ~в МВД сразу уточнили, что жертв может быть и больше, в том числе среди туристов из разных регионов.~

По информации Telegram-канала Baza, первый случай отравления чачей в Адлере произошел 29−30 июля. Родственник погибших рассказал, что «сначала отравилась супружеская пара (предварительно, это были туристы), при этом муж погиб, а жену удалось спасти». Затем произошло новое отравление, погибли трое, нескольких удалось откачать — и только после этого на рынок «БаZар», который местные жители называют «Казачий», приехали с проверкой.

Со ссылкой на родственницу пострадавших Baza сообщила, что жертвами суррогатного алкоголя стали отдыхающие из Подмосковья, которые приобрели у знакомой продавщицы на «БаZаре» в Сириусе чачу на шелковице и дыне 30 июля.

«Вечером выпили по рюмашке на базе отдыха — на вторые сутки всем стало плохо. Сначала подумали — похмелье, но к вечеру они не могли стоять, говорить и начали терять сознание», — отмечалось в публикации.

Telegram-канал SHOT рассказал о других пострадавших, супругах из Комсомольска-на-Амуре. Они также отдыхали в Адлере и купили местную чачу перед отъездом. Ядовитый алкоголь они попробовали уже в поезде, после чего обоим стало плохо: Дарья (супруга) сразу умерла, а Максим (муж) продержался еще некоторое время. Его доставили в больницу в Воронеже, у него отказали почки, он ослеп и впал в кому. Врачи боролись за его жизнь, но не смогли помочь. У пары осталось две дочки четырех и 13 лет, за ними выехали родственники.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что незадолго ~до массового отравления полиция задержала в Геленджике целый «чача-мобиль», перевозивший 161 литр самодельной алкогольной продукции~ в виде чачи, вина и коньяка. Спиртные напитки продавал 55-летний уроженец Абхазии. Алкоголь направлен на экспертизу, результаты которой пока не обнародованы.

