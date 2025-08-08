Пермский медведь Тоша стал чувствовать себя хорошо

Сотрудники зоопарка Перми успокаивают: с медведем Тошей всё хорошо. Сегодня утром 32-летний хищник немного задержался в бассейне — возраст сказывается на подвижности, и выбраться ему было непросто.
Зоологи быстро пришли на помощь — снизили уровень воды, чтобы мишка мог спокойно выйти. Сейчас он находится под наблюдением ветеринаров, угрозы для здоровья нет.
Как поясняют специалисты, в жаркую погоду у животных может наблюдаться вялость. Пока другие обитатели зоопарка прятались от солнца, Тоша выбрал прохладу — он обожает купаться. В бассейне он спокойно съел арбуз и после этого вышел на сушу.
Отдельно отмечается, что электропастухи, используемые в зоопарке, полностью безопасны и давно применяются в животноводстве.