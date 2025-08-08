Ричмонд
+22°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермский медведь Тоша стал чувствовать себя хорошо

Зоологи быстро пришли на помощь.

Источник: Пермский зоопарк

Сотрудники зоопарка Перми успокаивают: с медведем Тошей всё хорошо. Сегодня утром 32-летний хищник немного задержался в бассейне — возраст сказывается на подвижности, и выбраться ему было непросто.

Зоологи быстро пришли на помощь — снизили уровень воды, чтобы мишка мог спокойно выйти. Сейчас он находится под наблюдением ветеринаров, угрозы для здоровья нет.

Как поясняют специалисты, в жаркую погоду у животных может наблюдаться вялость. Пока другие обитатели зоопарка прятались от солнца, Тоша выбрал прохладу — он обожает купаться. В бассейне он спокойно съел арбуз и после этого вышел на сушу.

Отдельно отмечается, что электропастухи, используемые в зоопарке, полностью безопасны и давно применяются в животноводстве.