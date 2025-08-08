Пермский медведь Тоша стал чувствовать себя хорошо

Как поясняют специалисты, в жаркую погоду у животных может наблюдаться вялость. Пока другие обитатели зоопарка прятались от солнца, Тоша выбрал прохладу — он обожает купаться. В бассейне он спокойно съел арбуз и после этого вышел на сушу.