В Азовском районе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя села Самарское Азовского района, обвиняемого в убийстве знакомого. Преступление было совершено в декабре прошлого года во время конфликта на территории дома подозреваемого. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.