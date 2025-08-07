В Азовском районе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя села Самарское Азовского района, обвиняемого в убийстве знакомого. Преступление было совершено в декабре прошлого года во время конфликта на территории дома подозреваемого. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.
По версии следствия, в ходе ссоры мужчина нанес 41-летнему потерпевшему смертельный удар ножом в грудь. После этого он попытался скрыть следы преступления: тело спрятал в колодце, а одежду жертвы и орудие убийства выбросил в вагон проходящего грузового поезда.
Расследование продолжалось несколько месяцев, пока в мае обвиняемый не написал явку с повинной, указав местонахождение тела погибшего.
В настоящее время обвиняемый содержится под стражей. Следственный комитет завершил сбор доказательств, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
