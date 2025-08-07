Гродненские энергетики завершили ремонт теплосетей вдвое быстрее нормативного плана

Он добавил, что на каждую ремонтную зону у энергетиков согласно нормативам есть 13 дней, но, как и годы прежде, это время удалось сократить, чтобы у жителей областного центра было как можно меньше ожидания и неудобств. Период отключения четырех ремонтных зон составил шесть дней, для последней, самой большой, ремонтной зоны, где находится порядка 80% абонентов, он длился восемь дней. Так, благодаря применению передовых технологий, опыту и стараниям энергетиков вместо плановых 65 дней период ремонтов продлился 32 дня — вдвое меньше.