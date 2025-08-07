7 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские энергетики завершили ремонт теплосетей вдвое быстрее нормативного плана. Об этом во время пресс-брифинга рассказал журналистам директор филиала «Гродненские тепловые сети» РУП «Гродноэнерго» Геннадий Купраш.
Второй год подряд энергетики разделяют город на 5 ремонтных зон. «Гидравлические испытания первых двух зон теплосетей мы начали 28 мая и 30 июля завершили повторные гидравлические испытания 5-й зоны теплосетей», — констатировал Геннадий Купраш.
Он добавил, что на каждую ремонтную зону у энергетиков согласно нормативам есть 13 дней, но, как и годы прежде, это время удалось сократить, чтобы у жителей областного центра было как можно меньше ожидания и неудобств. Период отключения четырех ремонтных зон составил шесть дней, для последней, самой большой, ремонтной зоны, где находится порядка 80% абонентов, он длился восемь дней. Так, благодаря применению передовых технологий, опыту и стараниям энергетиков вместо плановых 65 дней период ремонтов продлился 32 дня — вдвое меньше.
Оперативность и качество работы, отметил Геннадий Купраш, обусловлено тем, что местные энергетики ежегодно перекладывают значительный объем тепловых сетей. «Мы ставим перед собой всегда амбициозные планы, и доведенный показатель 4% от протяженности замены в год мы выполняем. Это позволяет сократить не только выводы зон ремонта, но и непосредственно тепловые потери, подпитку тепловых сетей. Значительно у нас уменьшена и повреждаемость теплосетей — за последние десятилетия в порядка восьми раз», — отметил директор филиала «Гродненские тепловые сети».
К слову, в 2025 году в Гродно планируется замена на предизолированные трубы свыше 24 км тепловых сетей, отработавших свой нормативный ресурс. На данном этапе по реконструкции заменено на ПИ-трубы более 13 км теплосетей, по новому строительству смонтировано — 0,507 км ПИ-труб, что составляет 56% от плана.
«Наш филиал активно развивается в плане информатизации и цифровизации процессов теплоснабжения, в частности по диспетчеризации работы тепловой сети. В прошлом году разработан единый программный комплекс управления тепловыми сетями (это уникальный продукт), который позволяет в режиме реального времени видеть все параметры работы тепловой сети — давление, температуру, расходы и др. и оперативно реагировать на их отклонения», — сказал Геннадий Купраш.
На вооружении энергетиков — 13 эксклюзивных программных продуктов. К слову, мониторинг осуществляется не только в отношении тепловых сетей, находящихся на балансе «Гродненских тепловых сетей», но и сторонних потребителей.
По словам Геннадия Купраша, свою эффективность программный комплекс продемонстрировал и в эту ремонтную кампанию. «Благодаря системам удалось своевременно обнаружить и устранить повреждения в тепловых сетях потребителей. Это один из факторов снижения продолжительности вывода зон теплоснабжения в ремонт в межотопительный период, — сказал он. — Внедрение стало важным шагом в цифровой трансформации системы теплоснабжения Гродно. Оно не только повысило эффективность и надежность работы тепловых сетей, но и создало основу для дальнейшего развития инфраструктуры в соответствии с современными технологическими стандартами».-0-