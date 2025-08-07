Следят за чистотой 24/7. Расспросили сотрудников ГП «Ремавтодор Первомайского района г. Минска» об их работе

К качеству дорожного полотна в столице внимание серьезное. А в Год благоустройства эта тема еще более актуальна, особенно для тех, кто в круглосуточном режиме следит за чистотой и комфортом на улицах Минска. Речь о коллективе государственного предприятия «Ремавтодор Первомайского района г. Минска». Ведь именно этот район первым встречает гостей города, так что на местных дорожниках — ответственность колоссальная.
Километры комфорта.
Государственное предприятие «Ремавтодор Первомайского района г. Минска» — динамично развивающаяся рентабельная организация, которая успешно решает внушительный перечень профессиональных задач по содержанию объектов внешнего благоустройства района, текущему ремонту улично-дорожной сети, а также содержанию и ремонту сетей ливневой канализации и малых архитектурных форм.
Однако это далеко не все задачи, с которыми успешно справляется коллектив. К примеру, государственное предприятие «Ремавтодор Первомайского района г. Минска» оказывает платные услуги организациям и населению по аренде строительной, грузовой и коммунальной техники, ремонту и строительству дорожных и тротуарных покрытий, сетей дождевой канализации. В этот перечень также входит уборка территории и прием ливнестоков в городскую дождевую канализацию и их последующее водоотведение.
Сегодня в введении предприятия находится 176 улиц, проездов и транспортных развязок общей протяженностью 131,6 км. Также на балансе 212 остановочных пунктов, свыше 206 км дождевой канализации, 7146 смотровых колодцев и 3482 дождеприемника. Объем действительно впечатляющий, и за каждым объектом улично-дорожной сети требуется непрерывный круглосуточный контроль — обслуживание и ремонт.
Так, в 2024 году ремонт улично-дорожной сети был выполнен на площади 109,6 тыс. м2. Из важных объектов: полная замена асфальтобетонного покрытия проезжей части ул. Филимонова (от ул. Кедышко до пр. Независимости), ул. Героев 120 дивизии (от дома № 8 до ул. Рогачевской), ул. Гуртьева, ул. Академической (широкая часть) на общей площади 43,9 тыс. м2. Выполнено устройство защитных слоев «Сларри Силл» по ул. Кедышко (от ул. Калиновского до ул. Волгоградской) на площади 27,4 тыс. м2.
Немало внимания уделяют работники предприятия и ямочному ремонту. За прошлый год была отремонтирована проезжая часть на площади более 15,5 тыс. м2. Приведены в порядок тротуары на территории в 8,8 тыс. м2. Выполнена герметизация трещин и устранение колейности на 14 тыс. м2. Отремонтирован и установлен бортовой камень локальными участками общей длиной 3217 м. п.
И пройти, и проехать.
В нынешнем году в рабочем графике предприятия было немало важных объектов. К примеру, на проезжей части ул. Карбышева, транспортной развязки пр. Независимости-МКАД (участок со стороны парка Уручье и участок со стороны корпуса БНТУ по пр. Независимости, 150) было полностью заменено асфальтобетонное покрытие. Общая площадь составила свыше 40 тыс. м2.
— На данный момент продолжаем замену асфальта на ул. Парниковой (от ул. Макаёнка до ул. Филимонова), в планах — проезд вдоль пр. Независимости от ул. Руссиянова до ул. Стариновской, включая два съезда транспортной развязки через ул. Стариновскую по пр. Независимости, — перечисляет директор государственного предприятия «Ремавтодор Первомайского района г. Минска» Сергей Шкадаревич и уточняет, что всего в Год благоустройства в Первомайском районе планируется провести работы на площади более 140 тыс. м2.
— В этом году для создания и поддержания удобной, безопасной, современной и эстетически организованной среды для жителей района выполнены работы по асфальтированию улиц Васильковой, Подгорной, Тупиковой и Кэчевского переулка. Ранее на этих улицах было грунтовое покрытие, что создавало определенные неудобства местным жителям. К примеру, после дождей часто образовывались ямы. В сухую погоду при движении транспорта поднималась пыль, — отметил руководитель и добавил, что за счет укладки асфальта данные проблемы удалось решить.
Но и это еще не все работы, которые выполняют специалисты государственного предприятия «Ремавтодор Первомайского района г. Минска». Так, на постоянной основе, не реже двух раз в год (в весенний и осенний периоды), проводятся комиссионные осмотры улично-дорожной сети. По результатам составляются сводные ведомости оценки, ранжированные списки их качества содержания и эксплуатационного состояния.
— Для своевременного выявления и последующего устранения возникающих дефектов дорожного покрытия, тротуаров, элементов дождевой канализации не реже двух раз в сутки, в том числе и в ночное время, сотрудниками предприятия осуществляется мониторинг улиц на территории Первомайского района, — уточняет Сергей Шкадаревич и отмечает, что уборка объектов УДС ведется в круглосуточном режиме.
Кроме роста производственных показателей на государственном предприятии «Ремавтодор Первомайского района г. Минска» уделяют большое внимание социальному пакету коллектива, а также героическому прошлому нашей страны.
Коллектив, который помнит.
Доброй традицией коллектива стало ежегодно 9 Мая и 3 июля возлагать цветы к могиле советских военнопленных, партизан и мирных жителей на 9-м километре Московского шоссе. Это место памяти и скорби, где захоронены останки 30 тысяч человек, расстрелянных немцами в годы войны. Несколько лет назад это место заметно преобразилось после проведения строительно-монтажных работ по его ремонту и реставрации.
Активно принимают участие работники «Ремавтодор Первомайского района г. Минска» в автопробегах, приуроченных к важным историческим датам. Накануне 22 июля участвуют в митинге на территории мемориального комплекса «Боевой путь гвардейцев», который проводит районная администрация. Теме памяти о войне посвящаются и экскурсии для коллектива. Так, за последние годы состоялось посещение Музея истории Великой Отечественной войны, мемориальных комплексов «Линия Сталина», «Хатынь», «Красный Берег», «Ола» и многих других.
— В День Победы мы всегда стараемся организовать что-то интересное для коллектива. Так, в прошлом году на 9 Мая на территории предприятия был развернут шатер с полевой кухней, где угощали всех желающих солдатской кашей. С импровизированной сцены, украшенной военной атрибутикой, звучали песни, — рассказывает директор. — В этом году торжественно открыли «Доску памяти». Наши работники принесли фотографии своих родных, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Кто-то погиб, кто-то пропал без вести, а кто-то еще долго работал над восстановлением родины в послевоенные годы.
Кроме того, за предприятием закреплены два ветерана войны, которых коллектив помнит всегда: не просто поздравляет с праздниками, но и оказывает социальную помощь и поддержку.
Также предприятие обслуживает объекты историко-культурных ценностей: это арка Ботанического сада, могила советских военнопленных, партизан и мирных жителей на 9-м километре Московского шоссе, памятник Михаилу Ивановичу Калинину, бюст трижды Герою Социалистического Труда Якову Борисовичу Зельдовичу. Кроме того, на балансе некоторые малые архитектурные формы: въездной знак «Город-герой Минск», мемориальный комплекс «Боевой путь гвардейцев» на ул. Героев 120-й дивизии.
— Объекты значимые и известные не только жителям нашего города, но и зарубежным туристам, поэтому их состояние должно быть на достойном уровне. Так что в перечне первостепенных задач не только уход и своевременный ремонт, но и сохранение их эстетической составляющей, — отмечает Сергей Шкадаревич.
Социальные гарантии.
Множество задач, которые ежедневно стоят перед предприятием, выполняют всего 226 человек, большая часть которых — рабочие. Именно на них лежит основная нагрузка по обслуживаю улично-дорожной сети Первомайского района, являющегося четвертым по величине в Минске. За состояние проезжей части и пешеходных зон отвечает участок по эксплуатации объектов коммунального хозяйства. Чтобы улично-дорожная сеть всегда была в полном порядке, следит сразу несколько звеньев уборщиков территории. Их работа организована в две смены, в том числе ночные. Так что пока горожане и гости столицы спят, они убирают мусор с тротуаров и остановок общественного транспорта. Одним словом, делают Минск чище и краше. Им в помощь внушительный парк современной техники, насчитывающий более 100 единиц, в том числе дорожно-строительные машины: комбинированные дорожные, подметально-уборочные авто, мусоровозы, самосвалы, погрузчики и многое другое. За 2024−2025 годы автопарк предприятия пополнился 22 специализированными авто.
Активно трудоустраивается на предприятие молодежь. Для их привлечения и закрепления на местах в 2024 году коллективный договор был дополнен сразу несколькими важными положениями.
— Молодым специалистам при заключении или продлении ими срока действия контракта осуществляется однократно единовременная выплата в размере не менее 5 базовых величин, — рассказывает директор предприятия. — Ведем учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе и среди молодежи. Наши сотрудники могут состоять на очереди как для строительства жилых помещений, так и получения общежития.
К слову, у предприятия нет в собственности жилищного фонда. Но руководство всегда ратует за то, чтобы их работникам выделялось общежитие.
Кроме этого, коллективный договор содержит главу «Социальная защита молодежи». Она предусматривает создание не только правовых, но бытовых и организационных условий для того, чтобы ребята, пришедшие трудиться на предприятие, могли также развиваться и по другим направлениям, к примеру, в спорте.
Не менее важна и материальная поддержка коллектива. Так, при рождении ребенка, подготовке детей к школе или на их оздоровление предприятие выделяет денежные средства. Например, отправляя своего ребенка в летний лагерь, работник «Ремавтодор Первомайского района г. Минска» оплачивает всего 10% от стоимости путевки, все остальное — организация. В преддверии новогодних праздников ребятам дарят сладкие подарки, билеты на различные представления.
Кроме этого, на предприятии поддерживаются правовые гарантии для семей с детьми, предусмотренные трудовым законодательством и коллективным договором. В частности, матери или отцу, воспитывающим двоих детей в возрасте до 16 лет, ежемесячно предоставляется один дополнительный свободный от работы день без оплаты. Тем, кто воспитывает ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет либо троих и более детей в возрасте до 16 лет, дается один дополнительный свободный от работы день в неделю с оплатой в размере среднего дневного заработка.
С участием профкома для семей работников организуются и проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия, экскурсионные поездки. Все это, по мнению руководителя, оказывает положительное влияние на формирование позитивного имиджа предприятия, улучшение взаимоотношений между работниками, повышение их мотивации, а также улучшение психологического климата в каждой семье.
Марина ВАЛАХ, фото Вадима Кондратюка.
