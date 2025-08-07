Следят за чистотой 24/7. Расспросили сотрудников ГП «Ремавтодор Первомайского района г. Минска» об их работе

Множество задач, которые ежедневно стоят перед предприятием, выполняют всего 226 человек, большая часть которых — рабочие. Именно на них лежит основная нагрузка по обслуживаю улично-дорожной сети Первомайского района, являющегося четвертым по величине в Минске. За состояние проезжей части и пешеходных зон отвечает участок по эксплуатации объектов коммунального хозяйства. Чтобы улично-дорожная сеть всегда была в полном порядке, следит сразу несколько звеньев уборщиков территории. Их работа организована в две смены, в том числе ночные. Так что пока горожане и гости столицы спят, они убирают мусор с тротуаров и остановок общественного транспорта. Одним словом, делают Минск чище и краше. Им в помощь внушительный парк современной техники, насчитывающий более 100 единиц, в том числе дорожно-строительные машины: комбинированные дорожные, подметально-уборочные авто, мусоровозы, самосвалы, погрузчики и многое другое. За 2024−2025 годы автопарк предприятия пополнился 22 специализированными авто.