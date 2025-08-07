7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 автобусов закуплено для школ и детсадов Минской области с начала года, ожидается поставка еще 17, сообщил заместитель начальника главного управления по образованию Минского областного исполнительного комитета Юрий Ларичев в пресс-центре БЕЛТА.
«Кроме подготовки учреждений общего среднего образования, мы также отвечаем за подвоз обучающихся. На сегодня в Минской области порядка 12,7 тыс. обучающихся будут в учреждения образования — школы и детские сады — добираться на школьных автобусах», — сказал Юрий Ларичев.
Минский областной исполнительный комитет на протяжении трех лет сотрудничает с Минским автомобильным заводом в плане закупки автобусов. В прошлом году закуплено 50 школьных автобусов, в этом — 54, из которых два последних получены 30 июля. Все они переданы в рай- и горисполкомы. «Мы закупаем большие автобусы МАЗ, где 29 посадочных мест для детей, два посадочных места для сопровождающих», — пояснил Юрий Ларичев.
До 1 сентября ожидается поставка от Министерства образования за счет республиканского бюджета 17 школьных автобусов.
Замначальника главного управления отметил, что в числе закупаемых автобусов есть модели с подъемным механизмом для перевозки детей-инвалидов в ЦКРОиР. «Все дети обучаются. Детей-инвалидов привозят с региона на день в Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и отвозят домой по окончании занятий», — пояснил он. -0-