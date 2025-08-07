Более 50 автобусов закуплено для школ и детсадов Минской области с начала года

Минский областной исполнительный комитет на протяжении трех лет сотрудничает с Минским автомобильным заводом в плане закупки автобусов. В прошлом году закуплено 50 школьных автобусов, в этом — 54, из которых два последних получены 30 июля. Все они переданы в рай- и горисполкомы. «Мы закупаем большие автобусы МАЗ, где 29 посадочных мест для детей, два посадочных места для сопровождающих», — пояснил Юрий Ларичев.