В черте Самары высадят лес на 63,6 га в течении 2 лет

В Самаре в ближайшие два года начнётся масштабное восстановление леса на острове Поджабном — в 55-м, 59-м и 63-м кварталах самарского лесничества.
На площади 63,6 гектара — почти как 90 футбольных полей — планируют высадить молодые сосны с закрытой корневой системой. На каждый гектар должно приходиться по 4 тысячи саженцев.
Но просто посадить деревья — это только начало.
Перед посадкой рабочие вручную расчистят территорию от кустарников и сухостоя, раздробят растительность на щепу, обработают почву и проложат минерализованные полосы шириной 1,4 метра — чтобы в будущем снизить риск распространения пожаров.
После посадки нужно будет ухаживать за молодыми деревьями: рыхлить, пропалывать, следить за выживаемостью.
По всей территории с новым лесом установят деляночные столбы — так называемые «указатели» для учёта и контроля.
Всё это — часть программы компенсационного лесовосстановления, когда после вырубки в одном месте лес восстанавливают в другом. Подрядчику на это дают время — до 31 октября 2027 года, а бюджет на проект — почти 32,1 миллиона рублей.
Если всё пройдёт по плану, через несколько лет на Поджабном снова будет густой сосновый бор, где смогут гулять, дышать и отдыхать самарцы.
