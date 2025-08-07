В Испании обнаружили останки жертв каннибалов времен бронзового века

Последующий изотопный и химический анализ этих останков указал на то, что все их обладатели были представителями одного и того же местного племени фермеров или скотоводов, которые погибли практически в одно и то же время, с разницей в несколько дней. Как отмечают исследователи, характер повреждений этих костей и их расположение исключают версию о том, что в этом случае каннибализм носил ритуальный характер или был связан с острым недостатком пищи.