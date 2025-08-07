Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительницу Запорожья осудили на 18 лет за госизмену и подготовку теракта в Ростовской области

В Южном окружном военном суде вынесли приговор жительнице Запорожья.

Источник: Комсомольская правда

Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор 20-летней девушке, признанной виновной в государственной измене, участии в террористическом сообществе и подготовке теракта. Девушка получила 18 лет колонии общего режима, штраф в 600 тысяч рублей и дополнительное ограничение свободы на 1,5 года. Об этом сообщили в донской прокуратуре.

Следствие установило, что девушка вступила в террористическую группировку, созданную СБУ. В сентябре 2023 года она провела разведку здания в Мелитополе, где располагались правоохранительные органы, передав фото- и видеоматериалы украинским кураторам через мессенджер для планирования поджога.

Для совершения преступления обвиняемая приобрела компоненты для зажигательной смеси и изъяла из тайника на местном кладбище 1,2 кг тротила. При передаче взрывчатки правоохранителям девушка была задержана с поличным.

Суд назначил ей 18 лет колонии общего режима.

Подпишись на нас в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Суд в Ростове-на-Дону оштрафовал жителя Кубани за призывы к терроризму.

Житель Краснодарского края получил в Ростове штраф за экстремизм в Интернете (подробнее).