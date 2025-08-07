Жительницу Запорожья осудили на 18 лет за госизмену и подготовку теракта в Ростовской области

Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор 20-летней девушке, признанной виновной в государственной измене, участии в террористическом сообществе и подготовке теракта. Девушка получила 18 лет колонии общего режима, штраф в 600 тысяч рублей и дополнительное ограничение свободы на 1,5 года. Об этом сообщили в донской прокуратуре.