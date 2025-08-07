Ричмонд
Работу в сфере транспорта и ЖКХ предложат гомельчанам на ярмарке вакансий 8 августа

Тех, кого интересует занятость в отрасли ЖКХ и транспорта, приглашают на встречу с представителями кадровых служб профильных предприятий.

7 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ярмарка вакансий состоится в Гомеле 8 августа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на организаторов.

Тех, кого интересует занятость в отрасли ЖКХ и транспорта, приглашают на встречу с представителями кадровых служб профильных предприятий. Так, на все интересующие потенциальных работников вопросы ответят менеджеры КЖРЭУП «Центральное», «Советское», «Железнодорожное», «Сельмашевское», «Новобелицкое Гомель», ГП «Красная гвоздика», «Гомельгорсовет», филиалов ОАО «Гомельоблавтотранс» «Автобусный парк № 1», «Автобусный парк № 6», «Горэлектротранспорт», а также ОАО «Гомельхлебпром».

Соискателей ждут в управлении по труду, занятости и социальной защите по ул. Пролетарская, 18 с 11.00 до 12.00.-0-