Работу в сфере транспорта и ЖКХ предложат гомельчанам на ярмарке вакансий 8 августа

Тех, кого интересует занятость в отрасли ЖКХ и транспорта, приглашают на встречу с представителями кадровых служб профильных предприятий. Так, на все интересующие потенциальных работников вопросы ответят менеджеры КЖРЭУП «Центральное», «Советское», «Железнодорожное», «Сельмашевское», «Новобелицкое Гомель», ГП «Красная гвоздика», «Гомельгорсовет», филиалов ОАО «Гомельоблавтотранс» «Автобусный парк № 1», «Автобусный парк № 6», «Горэлектротранспорт», а также ОАО «Гомельхлебпром».