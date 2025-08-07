Пархомчик об уборочной: специалисты смогли грамотно вырастить урожай и качественно его собирают

По словам Петра Пархомчика, каждый из 16 районов внес достойный вклад в общий результат. Аграрии Пружанского и Каменецкого районов намолотили более чем по 100 тыс. т зерна. Приближается к этому рубежу Барановичский район, где самая высокая урожайность в Брестской области — с 1 га в среднем получают около 56 ц. Именно там в угодьях одного из сельхозпредприятий сегодня состоялась церемония поздравления аграриев с намолотом 1 млн т зерна. В честь этого события из муки нового урожая испекли каравай.