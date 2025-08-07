Пархомчик об уборочной: специалисты смогли грамотно вырастить урожай и качественно его собирают

7 августа, Барановичский район /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Брестской области днем 7 августа преодолели рубеж по намолоту 1 млн т зерна. Хлеборобов поблагодарил и поздравил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик, передает корреспондент БЕЛТА.
Пархомчик о видах на урожай: если не вмешается погода, должны получить 1,5 млн тонн зерна.
По словам Петра Пархомчика, каждый из 16 районов внес достойный вклад в общий результат. Аграрии Пружанского и Каменецкого районов намолотили более чем по 100 тыс. т зерна. Приближается к этому рубежу Барановичский район, где самая высокая урожайность в Брестской области — с 1 га в среднем получают около 56 ц. Именно там в угодьях одного из сельхозпредприятий сегодня состоялась церемония поздравления аграриев с намолотом 1 млн т зерна. В честь этого события из муки нового урожая испекли каравай.
«Специалисты смогли грамотно вырастить урожай, качественно его собрать. Вместе мы радуемся первому миллиону (тонн зерна. — Прим. БЕЛТА), — сказал председатель Брестского облисполкома. — Уверен, что стотысячный рубеж по намолоту зерновых культур достигнет Барановичский район. Думаю, это произойдет в субботу». Приближаются к намолоту 100 тыс. т Кобринский и Ивановский районы. На преодоление этой планки претендуют еще несколько районов Брестчины.
«Важно не останавливаться. Уже идут разговоры об урожае-2026. Результаты закладываются сейчас. Все сместилось в сжатые сроки. Подходит картошка (ее нужно убирать), нужно сеять озимый рапс. Дальше — одна культура за другой. Убирать еще достаточно много. Впереди напряженные дни. Уверен, что мы с поставленными задачами справимся», — добавил Петр Пархомчик.
Хозяйства юго-западного региона убрали 68,5% площадей зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность составляет 46 ц/га. Это на 7,7 ц/га больше уровня 2024 года. «Все районы Брестской области демонстрируют высокие результаты. В целом по области прибавка составила порядка 8 ц/га. Уборочная кампания продолжается, как бы ни было тяжело. 2025 год — непростой: затяжная, холодная (а местами мы подвергались и заморозкам) весна, проливное лето. Но было сделано все для того, чтобы вырастить хлеб. Благодаря соблюдению технологий и внедрению новых, принятию правильных управленческих решений мы видим достойный хлеб на наших полях», — подчеркнул помощник Президента — инспектор по Брестской области Александр Ломский.
Слова благодарности труженикам села за обеспечение продовольственной безопасности страны высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству, уполномоченный главы государства по Брестской области Михаил Русый. «Прекрасный урожай. Первый миллион тонн есть. Думаю, еще как минимум 500 тыс. т чисто зерна будет положено в закрома. Хорошо работают комбайнеры, все сделано на высшем уровне по организации, обеспечению горюче-смазочными материалами», — подытожил Михаил Русый. -0-