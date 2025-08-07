Паспорта готовности уже получили более 50% школ Минской области

«Если говорить о денежных средствах, то для подготовки всех учреждений образования Минской области в этом году в бюджете области и в районных бюджетах заложено более Br105 млн. То есть на эту сумму идут ремонтные работы. Более половины средств уже освоено. Соответственно по завершению будут оплачены все остальные ремонтные работы», — сказал замначальника главного управления.