7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Паспорта готовности уже получили более 50% школ Минской области, сообщил заместитель начальника главного управления по образованию Минского областного исполнительного комитета Юрий Ларичев в пресс-центре БЕЛТА.
Образовательная сеть области представлена 499 учреждениями общего среднего образования, уточнил он. «На сегодня ремонтные работы идут к завершению и, по информации на 5 августа, 52% паспортов готовности учреждений общего среднего образования подписаны. Все остальные будут подписаны до 20 августа текущего года», — сказал Юрий Ларичев.
«Если говорить о денежных средствах, то для подготовки всех учреждений образования Минской области в этом году в бюджете области и в районных бюджетах заложено более Br105 млн. То есть на эту сумму идут ремонтные работы. Более половины средств уже освоено. Соответственно по завершению будут оплачены все остальные ремонтные работы», — сказал замначальника главного управления.
В этом году четыре учреждения общего среднего образования ремонтируются капитально: Ланская средняя школа Несвижского района, Запольская средняя школа Червенского района, Олехновичская средняя школа Молодечненского района и Станьковская средняя школа Дзержинского района.
«Согласно постановлению Совета Министров № 141 в рай- горисполкомах в апреле были созданы комиссии, в состав которых входили все контролирующие органы, — отметил Юрий Ларичев. — Комиссии объехали все учреждения общего среднего образования. Были составлены акты, в которые внесены как замечания, так и выявленные нарушения, которые необходимо было своевременно устранить».
По его словам, на сегодня 96% всех замечаний устранено, идут завершающие работы. Паспорта готовности будут подписаны своевременно, заверил замначальника главного управления. -0-