Кандидат медицинских наук: лечившиеся за границей пациенты сегодня доверяют белорусским офтальмологам

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пациенты, которые ранее искали возможность лечения за границей, сегодня все больше доверяют белорусским офтальмологам. Таким мнением с журналистами поделился доцент кафедры офтальмологии Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения БГМУ кандидат медицинских наук Дмитрий Абельский во время пресс-конференции, приуроченной к Международному дню офтальмологии, передает корреспондент БЕЛТА.
«Мы видим, что многие пациенты, которые ранее искали возможность лечения за границей или по тем или иным причинам вынуждены были там лечиться, сегодня все больше доверяют белорусским офтальмологам», — сказал Дмитрий Абельский.
По его словам, сегодня нашей офтальмологии доступны многие недоступные ранее методы лечения. Например, кросслинкинг, который дает шанс сохранить зрение без инвалидизирующих операций, от которых нельзя было отказаться еще 5−10 лет назад.
«Мы хорошо пересаживаем роговицы, действительно получаем хорошие результаты, но само слово “трансплантация” всегда вводит пациента в состоянии стресса. Поэтому сегодня мы стараемся чаще внедрять малоинвазивные методы лечения, которые подразумевают минимальное пребывание пациента в стационаре», — отметил медик.
Кроме того, несмотря на текущую ситуацию и санкционное воздействие, ежегодно внедряются новые методики лечения и новое оборудование как западного, так и отечественного производства.
«Нам продолжают доверять свою научную молодежь и врачей представители других государств. Люди узнают не только о том, какой здесь уровень образования, но и том, насколько дружелюбно их здесь встречают, готовы помочь и впустить в свою медицинскую семью. Некоторые ребята даже остаются в Беларуси, создают здесь семьи и работают на благо нашей страны», — подытожил медик. -0-