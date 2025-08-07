Житель Башкирии заменил отца в зоне СВО и взял его позывной

Житель Башкирии ушел на специальную военную операцию, взяв позывной отца. Об этом сообщила республиканская ассоциация ветеранов СВО.
Как рассказали в организации, отец военного стал добровольцем и выбрал себе позывной «Лемеза» — в честь реки в Архангельском районе. Со своим сыном Иреком он договорился, что как только вернется домой, тот заменит его в зоне боевых действий.
— Отец вернулся. И передавая эстафету сыну, передал часы на удачу и сам позывной «Лемеза» сказав: «Это позывной, который приносит удачу». Так и пошли воевать отец и сын под одним именем — Лемеза, — поделились в ассоциации.
Сейчас Ирек оператор БПЛА. После возвращения планирует совершенствоваться в этом направлении и улубиться в тему радиотехнической безопасности. Его отец сейчас обеспечивает надежный тыл — ремонтирует технику. Молодые бойцы зовут его «Дедом».
