Исследование показало, какие валюты чаще покупают и продают россияне

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россияне в три раза чаще покупают валюту, чем продают, при этом лидер по продажам — евро, лидер по покупкам — доллар, рассказали РИА Новости аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру».
В первой половине 2025 спрос россиян на обмен валют снизился на 37%, выяснили эксперты. По их данным, самой популярной валютой остается доллар — ежемесячно количество заявок на них составляет примерно 53,8% от общего числа, на евро — 34,8%.
«При этом россияне в три раза чаще покупают валюту, чем продают. Лидер по продажам — евро, лидер по покупкам — доллар», — говорится в исследовании.
Уточняется, что число заявок на продажу евро ежемесячно составляет примерно 15% от общего числа. А на покупку доллара приходится 50% всех заявок. «Это может быть связано с ограничениями использования евро за пределами Евросоюза и сложностями в логистических связях с Европой», — указывают аналитики.
Они также выяснили, что россияне больше всего (порядка 60%) обменных операций производят с валютой объемом до 10 тысяч долларов, около 28% — до 1 тысячи долларов и примерно 7% — до 100 тысяч долларов.
Кроме того, по данным авторов исследования, в первой половине 2025 года китайскую валюту чаще покупали, в месяц число таких заявок варьируется от 5 до 15%, чем продавали — менее 1% всех заявок. Аналитики поясняют, что такая динамика связана, в том числе с интересом россиян к путешествиям и бизнес-поездкам в Китай.