Пархомчик о видах на урожай: если не вмешается погода, должны получить 1,5 млн тонн зерна

На полях Брестской области средняя урожайность составляет 46 ц/га. Это почти на 8 ц/га больше уровня прошлого года. «При соблюдении технологий, при правильных подходах можно получать хорошие результаты», — убежден Петр Пархомчик. Он добавил, что в прошлом году хозяйства юго-западного собрали 1 млн 330 тыс. т зерна. «Если не будет вмешиваться погода и подарит хотя бы неделю-полторы солнечных дней, то выращенный хороший урожай мы соберем. По зерновым культурам (без рапса, кукурузы, гречихи, проса) на уровень 1,5 млн т должны выйти», — сказал глава Брестской области.