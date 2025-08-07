Пархомчик о видах на урожай: если не вмешается погода, должны получить 1,5 млн тонн зерна

7 августа, Барановичский район /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в этом году ожидают получить 1,5 млн т зерна. Об этом сообщил журналистам председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик во время церемонии чествования аграриев с намолотом 1 млн т зерна, передает корреспондент БЕЛТА.
Пархомчик об уборочной: специалисты смогли грамотно вырастить урожай и качественно его собирают.
По словам Петра Пархомчика, завершив уборочную кампанию в прошлом году, в Брестской области наметили план на 2025-й. Погода заставила аграриев понервничать. «Весна была непредсказуемая, появились определенные пессимистические прогнозы, что не выполним задачи и цели, которые поставили еще в декабре. Но наши аграрии, специалисты — большие профессионалы. Справились с вызовами природы, сумели сохранить хороший урожай, хотя были и потери», — заметил председатель облисполкома.
На полях Брестской области средняя урожайность составляет 46 ц/га. Это почти на 8 ц/га больше уровня прошлого года. «При соблюдении технологий, при правильных подходах можно получать хорошие результаты», — убежден Петр Пархомчик. Он добавил, что в прошлом году хозяйства юго-западного собрали 1 млн 330 тыс. т зерна. «Если не будет вмешиваться погода и подарит хотя бы неделю-полторы солнечных дней, то выращенный хороший урожай мы соберем. По зерновым культурам (без рапса, кукурузы, гречихи, проса) на уровень 1,5 млн т должны выйти», — сказал глава Брестской области.
На Брестчине убрали почти 66% площадей, на которых поспели зерновые и зернобобовые культуры. -0-