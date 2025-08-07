Никаких «дублёў» и «цублёў». В милиции призывают граждан быть бдительными при расчете наличными

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители призывают граждан быть внимательными с наличными. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.
«На территории Молодечненского района неоднократно устанавливались факты сбыта банкнотоподобных изделий, которые имеют сходство с подлинными денежными знаками Национального банка Республики Беларусь. Изымаемые из оборота изделия воспроизводят изображения всего банкнотного ряда белорусских денежных знаков, соответствуют им по размеру, но имеют надписи: “дублёў”, “цублёў”, “Souvenir money of Belarus”, “Бiлет банка прыколаў”, “Не является платежным средством” и прочие», — отметили правоохранители.
С начала года в Молодечненском РОВД зафиксировано 18 фактов, связанных со сбытом банкнотоподобных изделий, не являющихся платежным средством. Подобное действие квалифицируется как мошенничество и наказывается лишением свободы до трех лет. Стражи порядка призывают граждан быть бдительными и обращать внимание на купюры, которыми производится расчет в торговых объектах и которые предоставляются для обмена в банковские учреждения.
Кроме того, правоохранители напоминают продавцам торговых объектов об ответственности за невыполнение требований законодательства по осуществлению проверки наличных. Согласно статье 12.5 КоАП невыполнение индивидуальным предпринимателем или кассиром, иным работником юридического лица требований законодательства по осуществлению проверки наличных денежных средств на подлинность и платежность влечет наложение штрафа в размере до трех базовых величин. -0-