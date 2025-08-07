Никаких «дублёў» и «цублёў». В милиции призывают граждан быть бдительными при расчете наличными

С начала года в Молодечненском РОВД зафиксировано 18 фактов, связанных со сбытом банкнотоподобных изделий, не являющихся платежным средством. Подобное действие квалифицируется как мошенничество и наказывается лишением свободы до трех лет. Стражи порядка призывают граждан быть бдительными и обращать внимание на купюры, которыми производится расчет в торговых объектах и которые предоставляются для обмена в банковские учреждения.