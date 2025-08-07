Лето добрых дел. Подростки рассказали о своей работе в социальном пансионате «Родник»

Внимание юного поколения также важно для проживающих в пансионате, поэтому они часто подходят пообщаться с ребятами, узнать, как у них дела и как прошел день. Молодые люди с интересом общаются с пенсионерами, понимая, сколько интересных историй у этих людей. Кроме того, одна из целей проекта «Время добрых дел» — подарить частичку добра и передать ценный опыт. Как рассказала директор социального пансионата Наталья Зычкова, такое общение влияет на ребят: они становятся добрее и участливее. «Одну из наших девочек бабушка попросила купить лекарства: “Денежки возьми на комоде”. Девочка ответила: “Я тебе куплю за свои денежки. Я заработала их сама и хочу купить именно за свои”. И когда слышишь такое, понимаешь: не зря мы живем и не зря делаем эти хорошие дела», — отметила она.