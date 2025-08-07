Лето добрых дел. Подростки рассказали о своей работе в социальном пансионате «Родник»

Летом в Беларуси молодежь традиционно ищет временное трудоустройство, чтобы заработать первые деньги и получить опыт работы. В нашей стране существует возможность трудоустройства с 14 лет, и только за два летних месяца было трудоустроено порядка 30 тыс. молодых людей. Кроме того, в этом году Министерство труда и социальной защиты запустило республиканский проект «Время добрых дел», в рамках которого ребята помогают социальным учреждениям, получая уникальный опыт общения со старшим поколением и зарабатывая. Корреспонденты БЕЛТА посетили Минский городской социальный пансионат «Родник», чтобы узнать, какую работу выполняют подростки и почему многие из них, пришедшие на месяц, продлили свои договоры.
Сегодня в социальном пансионате «Родник» работают 15 школьников в возрасте от 15 до 17 лет. Они выполняют простые, но важные задачи: убирают территорию, помогают в благоустройстве и поддерживают чистоту в коридорах. По впечатлениям 15-летней Даши Змушко, работать легко и даже весело. «Это не такая трудная работа, как, скажем, уход за пенсионерами, который выполняют здесь медсестры», — добавила она.
Кроме того, у подростков четко регламентировано время работы. Так, для ребят в возрасте от 14 до 16 лет продолжительность рабочего дня составляет 4 часа 36 минут, а для подростков от 16 до 18 лет — 7 часов. «А еще здесь к нам все очень хорошо относятся и вкусно кормят», — рассказала девушка.
Прийти поработать в социальную сферу Даше посоветовала бабушка. «Она работает в этом же пансионате и рассказала, что здесь много ребят моего возраста. Ну и деньги лишними никогда не будут. Поэтому я согласилась. Для меня это первый опыт работы», — поделилась она.
Даша трудится здесь с середины июля и уже получила свою первую зарплату. «Сумма, конечно, понравилась. Это приятно, когда ты не у родителей просишь деньги, а сама зарабатываешь. Я откладываю на новый телефон. Возможно, следующим летом, если получится с учебой, я опять приду сюда работать», — рассказала Даша Змушко.
Внимание юного поколения также важно для проживающих в пансионате, поэтому они часто подходят пообщаться с ребятами, узнать, как у них дела и как прошел день. Молодые люди с интересом общаются с пенсионерами, понимая, сколько интересных историй у этих людей. Кроме того, одна из целей проекта «Время добрых дел» — подарить частичку добра и передать ценный опыт. Как рассказала директор социального пансионата Наталья Зычкова, такое общение влияет на ребят: они становятся добрее и участливее. «Одну из наших девочек бабушка попросила купить лекарства: “Денежки возьми на комоде”. Девочка ответила: “Я тебе куплю за свои денежки. Я заработала их сама и хочу купить именно за свои”. И когда слышишь такое, понимаешь: не зря мы живем и не зря делаем эти хорошие дела», — отметила она.
Наталья Зычкова подчеркнула, что ребята действительно делают хорошие дела, ведь в них нуждаются. «Сегодня, когда трава на территории растет очень быстро и много пыли, очень хочется иметь лишние руки. Помощь тут незаменима. Наши работники тоже стараются поддерживать порядок, но много заботы не бывает. Мы всегда рады ребятам, и они действительно оказывают значительную помощь нашему учреждению», — сказала она.
За время работы ребята успели проявить свою творческую натуру. «Родник» участвовал в конкурсе по благоустройству среди социальных пансионатов и готовил локацию «Белорусская деревня», чтобы проживающие, заходя в нее, вспоминали свое детство, родной дом или деревню. Ребята активно привлекались к этой работе: собирали крышу домика и пилили бревнышки для декоративной скамейки. «На территории, прилегающей к нашему учреждению, очень много малых форм, и ребята помогают изготавливать их. Это тоже входит в их функционал. Надеюсь, когда они станут взрослыми и, возможно, руководителями, они вспомнят, что можно делать подобные вещи и применят этот опыт в своих организациях. Я уверена, что те ребята, которые трудятся уже в 15−16 лет, вырастут настоящими людьми с милосердием и вниманием к другим», — отметила Наталья Зычкова.
В числе работников — 16-летние брат и сестра Марк и Милана Емельянович. Ребята рассказали, что и в прошлом году трудоустраивались в пансионате. «Здесь очень хороший коллектив, всегда много людей и есть с кем пообщаться. Работать не тяжело, а если возникают трудности, всегда помогут», — рассказала Милана Емельянович.
В планах у ребят потратить заработанные деньги на обычные подростковые нужды: погулять, купить одежду. Милана хочет обновить косметичку. И гораздо приятнее тратить деньги, когда понимаешь, что заработал их сам.
Для 15-летнего Ильи Филинова «Родник» уже второе место работы. В прошлом году парень подрабатывал в зоопарке. На вопрос, где понравилось больше, он смеется и отвечает: «Конечно здесь, ведь платят больше». Но затем искренне добавляет, что ему в пансионате больше нравится атмосфера и отношение, возможность помогать людям. К тому же парень успел подружиться с другими ребятами. А все знают, что вместе работать веселее.
Республиканский проект «Время добрых дел», стартовавший в мае, продлится до конца 2025-го. По информации пресс-службы Министерства труда и социальной защиты, только в период с мая по начало июля он уже объединил около 200 ребят, из которых 89% — школьники 14−16 лет. Это уникальная возможность для молодого поколения узнать изнутри социальную сферу и даже, может быть, найти свое призвание и сделать мир добрее. Чтобы присоединиться к проекту, нужно обратиться в Государственную службу занятости — там помогут выбрать подходящее учреждение.
Фото Николая Петрова.
