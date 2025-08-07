Ричмонд
Лукашенко распорядился о строительстве нового огромного жилого района в Минске

Александр Лукашенко подписал распоряжение о строительстве нового жилого района в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение о строительстве нового огромного жилого района в Минске. О подписании данного нормативного акта вечером в четверг, 7 июля 2025 года, проинформировал телеграм-канал «Пул Первого».

«Новые жилые районы будут возведены вблизи агрогородка Колодищи Минского района и на территории жилого массива Зеленый Бор в Минске», — информирует названный источник.

Сообщается, что обозначенном участке территории будет возведено более 4 миллионов квадратных метров жилья. Предназначаться они будут очередникам, помимо этого будут построены социальные квартиры, арендное госжилье.

Помимо жилого массива в новых районах будет построена и вся необходимая социальная инфраструктура: детские сады, школы, поликлиники. Что касается заказчика, то им определен УКС Мингорисполкома.

Ранее мы писали о том, что уже очень скоро белорусы увидят «кровавую» луну (когда — об этом вот тут).

