Лукашенко распорядился о строительстве нового огромного жилого района в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение о строительстве нового огромного жилого района в Минске. О подписании данного нормативного акта вечером в четверг, 7 июля 2025 года, проинформировал телеграм-канал «Пул Первого».
«Новые жилые районы будут возведены вблизи агрогородка Колодищи Минского района и на территории жилого массива Зеленый Бор в Минске», — информирует названный источник.
Сообщается, что обозначенном участке территории будет возведено более 4 миллионов квадратных метров жилья. Предназначаться они будут очередникам, помимо этого будут построены социальные квартиры, арендное госжилье.
Помимо жилого массива в новых районах будет построена и вся необходимая социальная инфраструктура: детские сады, школы, поликлиники. Что касается заказчика, то им определен УКС Мингорисполкома.
