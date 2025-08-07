Ричмонд
В Ростовской области в 2025 году из оборота изъяли 460 кг рыбной продукции

Роспотребнадзор проверил качество рыбы и морепродуктов в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

За первое полугодие 2025 года специалисты Роспотребнадзора по Ростовской области исследовали 783 пробы рыбной продукции. Проверки проводились на соответствие требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза. Лабораторные анализы включали микробиологические, санитарно-химические и физико-химические исследования. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Результаты показали, что 2,3% проб не соответствовали нормативам по микробиологии, а 7,8% — по физико-химическим показателям. Опасных веществ в продукции не обнаружено. По выявленным нарушениям приняты меры: изъято 22 партии общим весом 460,3 кг, виновные лица привлечены к ответственности.

