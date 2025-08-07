В Ростовской области в 2025 году из оборота изъяли 460 кг рыбной продукции

Результаты показали, что 2,3% проб не соответствовали нормативам по микробиологии, а 7,8% — по физико-химическим показателям. Опасных веществ в продукции не обнаружено. По выявленным нарушениям приняты меры: изъято 22 партии общим весом 460,3 кг, виновные лица привлечены к ответственности.