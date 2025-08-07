Ричмонд
Ночи становятся прохладнее: как изменится погода в Москве на выходных

Характер погоды в конце недели будет неустойчивый, рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. В пятницу, 8 августа, ожидаются дожди. Будет поступать прохладный воздух, поэтому ночная температура станет чуть ниже, дневная температура +20…+22 градуса. В субботу, 9 августа, также местами кратковременные дожди. В воскресенье, 10 августа, без осадков.

В начале недели на Москву и Подмосковье обрушились сильнейшие дожди. Местами за сутки выпало до 130 процентов от средней нормы осадков за август. В Москве рекордов не состоялось, а в отдельных местах Подмосковья выпало максимальное количество осадков за сутки. Это касается юго-запада Московской области. В ближайшие дни таких потопов не будет.

В свою очередь, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве» о погоде на выходных.

— Температура воздуха в дневные часы будет варьироваться от 18−20 до 23 градусов тепла. Это достаточно оптимальный и комфортный показатель. Уже не жарко, но и далеко не прохладно, — отметил синоптик. Он добавил, что в субботу ожидаются осадки, однако в воскресенье дождей не будет.

Климат в Москве меняется, лето становится все жарче и приближается к субтропическому типу. Поэтому есть вероятность, что к 2050 году лето в столице может стать похожим на кубанское. Действительно ли столичное лето изменится и какие у этого могут быть последствия, «Вечерняя Москва» узнала у климатолога Николая Терешонка.