Назвал Баскова пустым местом и бросил ребенка в Финляндии: Станиславу Садальскому — 74

«Когда у нас все это случилось, я говорю: “А вдруг Вы родите?” “Пускай тебя это не волнует”, — сказала великая актриса», — откровенничал Станислав. «Когда я работал в “Современнике”, как-то получил конверт с деньгами и записку: Возьми в Елисеевском заказ на мое имя и приходи проститься. Она уже была очень больна — рак, от прежней красоты ничего не осталось. Но вечер прощания был удивительным: я ее смешил, и она искренне смеялась».