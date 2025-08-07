Ричмонд
Гоша Куценко рассекретил увлечения дочек: видео

Актёр Гоша Куценко- отец трех дочерей. Девочки растут творческими, и многие фанаты артиста думают, что они тоже станут звездами. Впрочем, все не так просто, как кажется на первый взгляд. Пойдут ли они по стопам известного папы, Куценко эксклюзивно рассказал «МК». Смотрите видео.

