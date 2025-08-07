Начальник СУ-19 о проектах на 2026 год: «В планах сдать поликлинику в Заславле и онкологический центр в столице»

Сегодня Минск и столичный регион впечатляют размахом жилищного строительства. Тысячи новых квартир — сотни тысяч квадратных метров жилья. Естественно, их владельцам нужны новые школы, поликлиники и больницы. Многие из этих социальных объектов возводят специалисты строительного управления № 19 ОАО «Стройтрест № 1». Об особенностях их работы рассказывает руководитель Александр Шостак.
Качество — в приоритете.
— Наше управление возводит как инфраструктурные объекты, так и жилье, — отмечает Александр Викторович. — Однако в данный момент мы строим в основном больницы, поликлиники, школы и сады. В последние годы также возвели несколько объектов для Министерства по чрезвычайным ситуациям. Это здания дежурной смены республиканского отряда специального назначения МЧС «ЗУБР» на ул. Корвата и пожарное депо в жилом комплексе «Минск-Мир».
В текущий момент готовится к открытию построенная СУ-19 школа в деревне Лесковка. Она распахнет двери уже к 1 сентября. Активно идут работы на стройплощадке поликлиники в Заславле. К октябрю планируется сдать еще один объект здравоохранения — поликлинику для взрослых в «Минск-Мире». Сейчас возводится каркас здания Городского онкологического центра на базе 1-й Городской клинической больницы.
— Еще один очень интересный исторический объект, связанный с реставрацией, расположен в Лошицком парке, где мы проводим реконструкцию капитальных строений, — отмечает Александр Шостак. — С одной стороны, работать там крайне интересно, с другой — очень сложно. Мы выступаем в качестве генподрядной организации. Значительная часть функций на наших коллегах из других подразделений Строительного треста № 1: СУ-4, СУ-67, Управления строительных работ, Управления вентиляции и сантехнических работ. При необходимости по узким направлениям в минимальном количестве привлекаем сторонние организации.
Собеседник заостряет внимание на проходящей в Беларуси пятилетке качества.
— Без него в нашей работе никуда, — уверен начальник СУ-19. — Привычное требование для нас — производить качественный продукт. Это крайне важно для потребителей как в настоящий момент, так и в перспективе. В новой пятилетке мы усилили контроль за всеми технологическими процессами. Определены производственные моменты, которым решено уделять больше внимания. Также в управлении разработаны дополнительные мероприятия. Качество и проводимые нами строительные работы — это два направления, которые невозможны друг без друга.
Дорогу — молодым!
Сегодня в СУ-19 работает 323 человека, среди них много молодежи.
— Каждый год мы стараемся набирать молодых специалистов, только в этом году взяли восемь человек, — рассказывает Александр Шостак. — Для их плодотворного труда у нас созданы все условия.
Так, молодых специалистов закрепляют за наиболее опытными и ответственными рабочими, которые могут передать знания и умения, научить не теории, а показать, как все выполняется на практике. Кроме того, молодежи выплачиваются подъемные, всем нуждающимся предоставляется общежитие. Предусмотрены также выплаты к отпуску, регулярно проводятся турслеты.
— У нас очень достойный уровень заработной платы. Поэтому люди, придя в наше управление, трудятся здесь долгое время, — подчеркивает начальник СУ-19. — В то же время считаю, что сегодня нельзя без дополнительного обучения. Все работники должны развиваться. Если он каменщик 3-го разряда, то, совершенствуя навыки, сможет получить 4-й разряд. Инженер ПТО, научившись работать быстрее и внимательнее, самостоятельно принимать решения, будет отправлен на обучение, ему поднимут категорию. Все наши мастера понимают: дойдя до определенного уровня знаний, способности решать требуемые задачи, они станут прорабами. Профессиональный рост — необходимый фактор для стимулирования людей.
Между тем эта работа проходит в основном на открытом воздухе. И если офисный сотрудник может укрыться от непогоды под крышей, у строителей зачастую такой возможности нет.
— Это лето, к сожалению, выдалось очень дождливым, — отмечает Александр Шостак. — Мы много работаем на кровле. Зимой будут снег и холод. Но в нашем управлении созданы все необходимые условия, чтобы погодные условия минимально отражались на людях. Предусмотрены дополнительные перерывы, есть комнаты обогрева. Все рабочие полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты: от страховочных систем и улавливающих сеток до плащей и перчаток. Все это выдается при первой необходимости.
Главный секрет успеха.
Что же позволяет успешно справляться с самыми сложными строительными задачами?
— Их мы решаем благодаря сплоченному профессиональному коллективу. И это не громкие слова. На коллектив СУ-19 можно опереться. Как на инженерный персонал, так и на рабочий класс, — подчеркивает Александр Шостак. — Всю жизнь тружусь в Строительном тресте № 1, последние три года — в СУ-19. Это генподрядное управление, осуществляющее весь комплекс строительных работ. Можно сказать, что мы — тот самый костяк, который возводит здания и руководит всеми процессами. Основные направления — возведение каркасов, кровельные, штукатурные, столярные работы и огромный комплекс других. Все выполняется силами наших работников.
Одновременно собеседник отмечает, что современный заказчик стал более требовательным, чем 10−15 лет назад. Хотя функционал зданий по-прежнему на первом месте, немаловажную роль играет их внешний вид.
— Так, если мы говорим о поликлинике, люди должны иметь все возможности получить в ней качественное обслуживание, отвечающее самым высоким стандартам, — считает Александр Шостак. — Если речь идет об объектах для МЧС, то для машин необходим удобный подъезд, должны быть созданы все условия для их заправки и технического обслуживания, качественного отдыха бойцов. Поэтому построенные здания отвечают всем необходимым требованиям. В то же время город развивается, наша отрасль не стоит на месте, поэтому в последние годы все здания возводятся с интересным, запоминающимся обликом. Сегодня применяется множество новых видов отделки. Мне очень нравятся сооружения с комбинированными, вентилируемыми и «мокрыми» фасадами. Если говорить о качестве нашей работы, то функциональность зданий и их эстетический вид идут рука об руку. Архитектурная мысль и дизайн постоянно развиваются.
