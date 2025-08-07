Начальник СУ-19 о проектах на 2026 год: «В планах сдать поликлинику в Заславле и онкологический центр в столице»

— Так, если мы говорим о поликлинике, люди должны иметь все возможности получить в ней качественное обслуживание, отвечающее самым высоким стандартам, — считает Александр Шостак. — Если речь идет об объектах для МЧС, то для машин необходим удобный подъезд, должны быть созданы все условия для их заправки и технического обслуживания, качественного отдыха бойцов. Поэтому построенные здания отвечают всем необходимым требованиям. В то же время город развивается, наша отрасль не стоит на месте, поэтому в последние годы все здания возводятся с интересным, запоминающимся обликом. Сегодня применяется множество новых видов отделки. Мне очень нравятся сооружения с комбинированными, вентилируемыми и «мокрыми» фасадами. Если говорить о качестве нашей работы, то функциональность зданий и их эстетический вид идут рука об руку. Архитектурная мысль и дизайн постоянно развиваются.