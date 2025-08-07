Эксперт: продовольствие в современных реалиях становится доминантой внутренней безопасности

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продовольствие в современных реалиях становится доминантой внутренней безопасности. Такую точку зрения в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА выразил экономический аналитик, кандидат экономических наук Георгий Гриц.
«В условиях безумия мира, всех тех процессов, которые происходят в экономике и политике, продовольствие становится доминантой внутренней безопасности. И в этом отношении мы можем быть спокойны. Беларусь — это страна, которая полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность», — сказал Георгий Гриц.
Как будет развиваться диалог Минска и Вашингтона? Эксперт оценил перспективы.
Экономический аналитик отметил, что за годы суверенитета сельское хозяйство Беларуси развивалось стремительными темпами. По производству отдельных видов сельскохозяйственной продукции, например молока, Беларусь входит в десятку мировых лидеров. Таким образом, можно говорить не только про обеспечение собственной продовольственной безопасности, но и про высокий экспортный потенциал.
«В мире нас идентифицируют не только по тракторам или лифтам, но и по качественным продуктам питания. Это тоже дорогого стоит», — уверен Георгий Гриц. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.