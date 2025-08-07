Эксперт: продовольствие в современных реалиях становится доминантой внутренней безопасности

«В условиях безумия мира, всех тех процессов, которые происходят в экономике и политике, продовольствие становится доминантой внутренней безопасности. И в этом отношении мы можем быть спокойны. Беларусь — это страна, которая полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность», — сказал Георгий Гриц.