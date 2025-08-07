«Законы едины»: Роднина отметила, что заслуги не освобождают Исинбаеву от долгов

Законы страны едины для всех, и заслуги не освобождают от их соблюдения. С таким высказыванием выступила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина, комментируя новость о блокировке счетов спортсменки Елены Исинбаевой в связи с задолженностями.
— Олимпийский чемпион — это прежде всего гражданин своей страны. В данном случае — Российской Федерации. Законы у нас едины, они касаются каждого, независимо от того, заслуженный человек или нет. Олимпийский чемпион — это не льготная категория, — приводит слова Родниной РИА Новости.
О том, что Исинбаевой заблокировали банковские счета в России за долг в размере 283 тысячи рублей перед Федеральной Налоговой Службой (ФНС) стало известно 6 августа.
Причем до этого в СМИ уже появилась информация, что двукратная олимпийская чемпионка погасила долг перед ФНС в размере 1,5 миллиона рублей, благодаря чему служба разблокировала ее банковские счета. Волгоградская налоговая инспекция заблокировала их в конце июня из-за задолженности в размере 1,516 миллиона рублей, большая часть которой составляла просроченные коммунальные платежи.