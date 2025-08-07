На Тимати подали в суд и потребовали 8 млн рублей

На компанию Тимати подали в суд.
Коммерческая организация «Протрейд» обратилась в суд с иском к компании «Виттория», одним из владельцев которой является рэпер Тимати (Тимур Юнусов). Требуемая сумма компенсации составляет почти восемь миллионов рублей.
«ООО “Протрейд” подала иск на ООО “Виттория” и потребовала с компании 7 952 940 рублей», — сообщает «Комсомольская правда». Там добавили, что конкретные основания для подачи иска не раскрываются.
Отмечается, что «Виттория» занимается ресторанным бизнесом и доставкой еды, тогда как истец специализируется на розничной торговле. В настоящее время Тимати активно развивает другие бизнес-проекты, включая приобретение активов Starbucks в России и создание сети Stars Coffee, которая, по заявлениям партнеров артиста, уже превзошла показатели американского бренда.
Ранее поступала информация о закрытии двух других компаний, связанных с Тимати, — рекламного агентства и спортивного клуба. По данным СМИ, рекламное агентство было исключено из реестра юридических лиц как недействующее.