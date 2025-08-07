На Тимати подали в суд и потребовали 8 млн рублей

Отмечается, что «Виттория» занимается ресторанным бизнесом и доставкой еды, тогда как истец специализируется на розничной торговле. В настоящее время Тимати активно развивает другие бизнес-проекты, включая приобретение активов Starbucks в России и создание сети Stars Coffee, которая, по заявлениям партнеров артиста, уже превзошла показатели американского бренда.