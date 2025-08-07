Ричмонд
В РФ хотят ввести специальные сим-карты для детей

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о возможности ввести в РФ услугу детских сим-карт.

Источник: Комсомольская правда

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило ввести в оборот специальные сим-карты, предназначенные для детей до 14 лет. Об инициативе рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

«Мы обяжем операторов такую услугу предоставить. Понятно, что родитель дальше может этого не захотеть», — сообщил он.

Шадаев рассказал, что такие детские сим-карты позволят обеспечить дополнительные средства родительского контроля. Также они позволят реализовать определенную фильтрацию при их использовании, ограничивая детей от определенных сервисов.

Ранее KP.RU сообщал, что в России может появится «детская карта» на три тысячи рублей. При этом деньги, размещенные там, могут быть доступны для трат на книги.