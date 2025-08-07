Цена нефти упала до 66,6 доллара после анонса встречи Путина и Трампа

23 июня министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в случае роста цен на нефть Россия не будет тратить сверхдоходы, и все средства отправятся в резерв — Фонд национального благосостояния. Министр допустил, что цены на нефть могут вырасти до 100 долларов (7,9 тысячи рублей — прим. «ВМ») за баррель.