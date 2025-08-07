Цена нефти упала до 66,6 доллара после анонса встречи Путина и Трампа

После того, как встреча лидеров России и США была официально анонсирована, нефтяные фьючерсы стали дешеветь. В частности, стоимость барреля эталонной нефти североморской марки Brent снизилась на 23 цента, до 66,6 доллара (5,3 тысячи рублей — прим. «ВМ»).
Цена американской нефти West Texas Intermediate также опустилась на 23 цента — до 64,12 доллара (пять тысяч рублей — прим. «ВМ»). 6 августа оба индекса упали примерно на процент, достигнув минимума за восемь недель, передает Reuters.
29 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов увеличить добычу нефти с целью компенсации возможных сбоев на мировых рынках энергоносителей, которые могут появиться из-за введения американских пошлин против России и ее торговых партнеров.
24 июня на фоне обострения ирано-израильского конфликта стоимость российской нефти Urals возросла до 68 долларов (5,4 тысячи рублей — прим. «ВМ») за баррель.
23 июня министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в случае роста цен на нефть Россия не будет тратить сверхдоходы, и все средства отправятся в резерв — Фонд национального благосостояния. Министр допустил, что цены на нефть могут вырасти до 100 долларов (7,9 тысячи рублей — прим. «ВМ») за баррель.