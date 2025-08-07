Бывшее здание ИУТАР и еще 2 дома в Самаре хотят включить в реестр памятников

Три здания на проспекте Масленникова могут получить статус культурного наследия5 августа 2025 года ГИООКН Самарской области подготовила проект приказа о включении в единый реестр объектов культурного наследия трёх зданий на проспекте Масленникова — под номерами 35, 37 и 39.