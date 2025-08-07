Ричмонд
Бывшее здание ИУТАР и еще 2 дома в Самаре хотят включить в реестр памятников

Три здания на проспекте Масленникова могут получить статус культурного наследия.

5 августа 2025 года ГИООКН Самарской области подготовила проект приказа о включении в единый реестр объектов культурного наследия трёх зданий на проспекте Масленникова — под номерами 35, 37 и 39.

Сейчас они имеют статус «выявленных объектов культурного наследия», что означает: их историческая и архитектурная ценность уже признана, но официальный статус ещё не присвоен.

Речь идёт о двух жилых домах, построенных для работников бывшего завода подшипников, и о здании бывшего Машиностроительного техникума.

В этом здании в разное время действовали учебные заведения, включая Институт управленческих технологий и аграрного рынка (ИУТАР). С декабря 2023 года здесь размещается Молодёжный многофункциональный центр.

Все три строения возведены в середине XX века в характерном для того времени стиле — советский неоклассицизм: строгие формы, симметрия, лепнина, колонны.

Архитектура отражает эпоху и сохраняет городскую идентичность. Об этом рассказал «СитиТраффик».

Теперь, если проект приказа будет утверждён, здания получат официальную защиту, а любая перестройка или снос станут невозможны без согласования с органами охраны культурного наследия.

Это важный шаг в сохранении исторического облика Самары.

