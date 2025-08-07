Microbiology Spectrum: в клене обнаружено безопасное вещество от кариеса

Содержащийся в клене полифенол эпикатехин галлат (ECG) эффективно подавляет деятельность бактерий Streptococcus mutans, которые вызывают кариес, следует из исследования американских ученых, опубликованного в журнале Microbiology Spectrum.
Известно, что Streptococcus mutans разрушают зубную эмаль, образуя плотные биопленки (зубной налет) и выделяя кислоту. Новое вещество блокирует фермент sortase A, помогающий микроорганизмам прикрепляться к поверхности зубов.
Авторы исследования указали, что ECG безопасен и его можно использовать, в частности, в детской гигиене полости рта.
«Мы надеемся, что ECG или подобные безопасные полифенолы появятся в составе новых зубных паст и ополаскивателей. Это новый, мягкий, но эффективный подход к профилактике кариеса», — выразил мнение ведущий профессор микробиологии Университета Вайоминга Марк Гомельски, который является автором исследования.
Ранее стоматолог-ортопед Кирилл Чащин рассказал, что кислая пища и резкий переход от холодной к горячей еде могут привести к стиранию зубной эмали.