Юрист предупредил о рисках применения рабочей сим-карты для личных звонков

Использование рабочей сим-карты для личных звонков и сообщений может привести к серьезным проблемам. В зависимости от условий трудового договора и внутренних правил компании сотрудник может получить дисциплинарное взыскание или даже быть уволенным, предупредил адвокат Владислав Шведченко. Об этом пишет RT.
— Дисциплинарная ответственность может выражаться в виде замечания или выговора. Например, за звонок по нерабочим вопросам, совершенный в первый раз. Если нарушения систематические или использование сим-карты в личных целях привело к значительным финансовым потерям работодателя, то это может закончиться увольнением, — отметил юрист.
Кроме того, за использование корпоративной связи в личных целях сотрудник может понести материальную ответственность. По закону он обязан возместить работодателю ущерб в пределах среднего месячного заработка, а в некоторых случаях — полностью.
Для контроля за использованием служебных телефонов компании оформляют акты приема-передачи сим-карт и прописывают правила использования в трудовых договорах и локальных актах. Это помогает четко определить, что мобильный телефон предназначен только для работы.