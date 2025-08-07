Юрист предупредил о рисках применения рабочей сим-карты для личных звонков

— Дисциплинарная ответственность может выражаться в виде замечания или выговора. Например, за звонок по нерабочим вопросам, совершенный в первый раз. Если нарушения систематические или использование сим-карты в личных целях привело к значительным финансовым потерям работодателя, то это может закончиться увольнением, — отметил юрист.