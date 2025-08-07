Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист предупредил о рисках применения рабочей сим-карты для личных звонков

Юрист Шведченко: применение рабочей сим-карты в личных целях грозит увольнением.

Источник: Комсомольская правда

Использование рабочей сим-карты для личных звонков и сообщений может привести к серьезным проблемам. В зависимости от условий трудового договора и внутренних правил компании сотрудник может получить дисциплинарное взыскание или даже быть уволенным, предупредил адвокат Владислав Шведченко. Об этом пишет RT.

— Дисциплинарная ответственность может выражаться в виде замечания или выговора. Например, за звонок по нерабочим вопросам, совершенный в первый раз. Если нарушения систематические или использование сим-карты в личных целях привело к значительным финансовым потерям работодателя, то это может закончиться увольнением, — отметил юрист.

Кроме того, за использование корпоративной связи в личных целях сотрудник может понести материальную ответственность. По закону он обязан возместить работодателю ущерб в пределах среднего месячного заработка, а в некоторых случаях — полностью.

Для контроля за использованием служебных телефонов компании оформляют акты приема-передачи сим-карт и прописывают правила использования в трудовых договорах и локальных актах. Это помогает четко определить, что мобильный телефон предназначен только для работы.