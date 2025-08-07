Минцифры создало план доступа к интернету при ограничении его работы

Кроме того, Шадаев сообщил, что сейчас обсуждается утверждение единого порядка взаимодействия операторов связи с государственными органами, которые уполномочены давать распоряжения о включении или отключении мобильного интернета. Решение о таких действиях будет принимать одна структура, что должно упростить и стандартизировать процесс реагирования на возможные инциденты.