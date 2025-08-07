Врач назвала одну деталь на коже, указывающую на рак

Симптомом рака поджелудочной железы может стать появление желтухи на коже. Об этом рассказала хирург Диана Симионе в беседе с New York Post (NYP).
Окрашивание покровных тканей и слизистых указывает на повышенный уровень билирубина в крови, тканях и моче, пояснила эксперт.
Врач отметила, что ранние симптомы часто могут ошибочно приниматься за другие, менее серьезные заболевания, так как поджелудочная железа расположена глубоко в брюшной полости.
Специалист призвала не ориентироваться на боль в спине, усталость, потерю веса или дискомфорт в пищеварении.
Ранее российский врач-онколог заявил, что некоторые виды рака могут протекать скрытно. По словам доктора, при раке органов, до которых «трудно добраться», симптомы часто отсутствуют.
