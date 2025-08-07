Ричмонд
Врач назвала одну деталь на коже, указывающую на рак

Симптомом рака поджелудочной железы может стать появление желтухи на коже. Об этом рассказала хирург Диана Симионе.

Симптомом рака поджелудочной железы может стать появление желтухи на коже. Об этом рассказала хирург Диана Симионе в беседе с New York Post (NYP).

Окрашивание покровных тканей и слизистых указывает на повышенный уровень билирубина в крови, тканях и моче, пояснила эксперт.

Врач отметила, что ранние симптомы часто могут ошибочно приниматься за другие, менее серьезные заболевания, так как поджелудочная железа расположена глубоко в брюшной полости.

Специалист призвала не ориентироваться на боль в спине, усталость, потерю веса или дискомфорт в пищеварении.

Ранее российский врач-онколог заявил, что некоторые виды рака могут протекать скрытно. По словам доктора, при раке органов, до которых «трудно добраться», симптомы часто отсутствуют.

