Пенсионеров-дачников обрадовали возможностью сэкономить: льгота, о которой многие не знают

Как объяснила сенатор, в случае пенсионеров действуют особые условия взимания налога на землю. Так, он не берется с площади до шести соток. Если же территория превышает данный порок, то налог начисляется только на излишнюю часть. Кроме того, есть льготы по имущественному налогу. Так, например, пенсионерам не надо платить, если есть по одной постройки каждого типа. Например, дом, баня, гараж и сарай. Но здесь есть важное условие — площадь их не должна превышать 50 квадратных метров.