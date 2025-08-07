Пенсионеров-дачников обрадовали возможностью сэкономить: льгота, о которой многие не знают

Российские пенсионеры и предпенсионеры, являющиеся владельцами дачных участков, обладают рядом льгот. Поэтому они могут сэкономить в том числе на налогах. Об этом заявила сенатор Ольга Епифанова. Ее слова передает RT.
Как объяснила сенатор, в случае пенсионеров действуют особые условия взимания налога на землю. Так, он не берется с площади до шести соток. Если же территория превышает данный порок, то налог начисляется только на излишнюю часть. Кроме того, есть льготы по имущественному налогу. Так, например, пенсионерам не надо платить, если есть по одной постройки каждого типа. Например, дом, баня, гараж и сарай. Но здесь есть важное условие — площадь их не должна превышать 50 квадратных метров.
«Если здание официально не оформлено, желательно пройти процедуру регистрации, чтобы избежать возможных проблем в будущем», — отметила Епифанова.
Она также добавила, что привилегии есть и у предпенсионеров. То есть, у женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет. Если те обратятся в налоговую, то могут получить ряд льготы. Например, быть освобождены от земельных налогов.
«Об этом можно узнать в местных органах социальной защиты», — подытожила Епифанова.
Тем временем россиян предупредили, что у дачников есть не только привилегии, но и обязанности. Так, они должны, например, держать участки в порядке. За захламление предусмотрены штрафы. В некоторых случаях землю могут даже вовсе изъять. Последнее возможно, если после штрафов человек никак не исправляет ситуацию.