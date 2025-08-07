Ричмонд
Минцифры подготовило техсхему доступа к мобильному интернету при ограничениях

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что россияне смогут получить доступ к такси и маркетплейсам в условиях ограничения мобильного интернета.

Источник: Комсомольская правда

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России согласовало с операторами связи техническую схему доступа россиян к мобильному интернету при ограничениях в рамках обеспечения безопасности.

«То есть, когда происходит блокировка, по капче пользователи смогут получить доступ к белому списку массово востребованных сервисов на той же скорости», — рассказал журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.

По словам министра, россияне в условиях ограничений мобильного интернета смогут получить доступ к такси, службам доставки и маркетплейсам.

Ранее KP.RU сообщал, что в России обсуждают правила отключения мобильного интернета. Минцифры и представители отечественного бизнеса рассматривают возможности сокращения случаев отключения интернета в стране.