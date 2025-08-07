Рутинный ремонт дома обогатил пенсионера: В секретном тоннеле нашли кувшины с монетами его предков

Во Вьетнаме в провинции Тэйнинь пожилой мужчина во время ремонта своего дома обнаружил клад своих предков в секретном тоннеле. Об этом написал сайт VietnamNet.
По данным портала, 81-летний Нгуен Хуу Там восстанавливал семейный дом, который ранее принадлежал его прадеду. Уточнялось, что жилище вьетнамца сыграло важную роль в истории страны: в 1930-е годы там тайно собирались революционеры из Компартии Индокитая. Под лавкой находился секретный тоннель, по которому участники тайных собраний могли уйти в случае опасности.
В публикации отметили, что в ходе ремонта пенсионер и строители нашли под полом тайник, внутри которого были спрятаны большие керамические кувшины с монетами. Найденные деньги были отчеканены в конце XVIII века.
«Если бы мы не занялись ремонтом, то никогда бы не нашли клад под фундаментом. Думаю, его спрятали наши предки много лет назад. В свое время наша семья владела почти сотней гектаров земли и считалась одной из самых богатых в округе», — рассказал Там.
