8 августа 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

8 августа мир отмечает Всемирный день кошек и Международный день альпинизма, а православные верующие чтут память священномучеников Никомидийских. Узнайте о традициях и истории этих дат.
Всемирный день кошек.
8 августа — праздник, посвященный самым популярным домашним питомцам.
История праздника.
Учрежден в 2002 году Международным фондом Animal Welfare;Цель — привлечь внимание к проблеме бездомных животных;В России также отмечается 1 марта как День кошек.
Интересные факты.
Кошки живут рядом с человеком более 10 000 лет;В мире насчитывается около 600 млн домашних кошек;В России есть несколько музеев кошек (Москва, СПб, Екатеринбург).
Как отметить:
Побаловать питомца лакомством, сделать пожертвование в приют или посетить тематические мероприятия.
Международный день альпинизма.
Праздник в честь первого восхождения на Монблан 8 августа 1786 года.
Историческая справка.
Первопроходцы: врач М. -Г. Паккард и проводник Ж. Бальма;Высота Монблана — 4810 м;В 1953 году покорен Эверест (8848 м).
Современные традиции.
Спортивные соревнования;Тематические фестивали;Мастер-классы по скалолазанию.
Важно: Альпинизм остается экстремальным видом спорта, требующим специальной подготовки.
Международный день офтальмологии.
Учрежден в честь российского ученого С. Н. Федорова (1927−2000).
Профилактика глазных заболеваний.
Регулярные осмотры у специалиста;Защита от ультрафиолета;Умеренное использование гаджетов;Сбалансированное питание.
Статистика:
В России около 20 млн человек страдают от нарушений зрения.
Церковные праздники 8 августа.
Память священномучеников Никомидийских.
Ермолай, Ермипп и Ермократ — священники, пострадавшие за веру в IV веке;Считаются учителями великомученика Пантелеимона.
Другие памятные даты.
День памяти священномученика Сергия Стрельникова;Народный праздник Ермолаев день.
Народные приметы на 8 августа.
Погодные предсказания.
Ласточки низко летают — к дождю;Холодное утро — к ранней зиме;Много желудей — к богатому урожаю.
Что нельзя делать.
Начинать новые дела;Оставлять урожай в поле;Печь из прошлогодней муки.
Известные люди, родившиеся 8 августа.
Дастин Хоффман (1937) — американский актер;Светлана Савицкая (1948) — советский космонавт;Роджер Федерер (1981) — швейцарский теннисист;Святослав Федоров (1927) — основатель российской офтальмологии.
Заключение.
8 августа — день, объединяющий любовь к животным, спортивные достижения и духовные традиции. Праздники напоминают нам о важности заботы о братьях наших меньших, ценности научных открытий и силе человеческого духа. Каждый может найти в этом дне что-то близкое для себя.