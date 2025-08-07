8 августа 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

8 августа — день, объединяющий любовь к животным, спортивные достижения и духовные традиции. Праздники напоминают нам о важности заботы о братьях наших меньших, ценности научных открытий и силе человеческого духа. Каждый может найти в этом дне что-то близкое для себя.