8 августа 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

8 августа мир отмечает Всемирный день кошек и Международный день альпинизма, а православные верующие чтут память священномучеников Никомидийских. Узнайте о традициях и истории этих дат.

Всемирный день кошек.

8 августа — праздник, посвященный самым популярным домашним питомцам.

История праздника.

Учрежден в 2002 году Международным фондом Animal Welfare;Цель — привлечь внимание к проблеме бездомных животных;В России также отмечается 1 марта как День кошек.

Интересные факты.

Кошки живут рядом с человеком более 10 000 лет;В мире насчитывается около 600 млн домашних кошек;В России есть несколько музеев кошек (Москва, СПб, Екатеринбург).

Как отметить:

Побаловать питомца лакомством, сделать пожертвование в приют или посетить тематические мероприятия.

Международный день альпинизма.

Праздник в честь первого восхождения на Монблан 8 августа 1786 года.

Историческая справка.

Первопроходцы: врач М. -Г. Паккард и проводник Ж. Бальма;Высота Монблана — 4810 м;В 1953 году покорен Эверест (8848 м).

Современные традиции.

Спортивные соревнования;Тематические фестивали;Мастер-классы по скалолазанию.

Важно: Альпинизм остается экстремальным видом спорта, требующим специальной подготовки.

Международный день офтальмологии.

Учрежден в честь российского ученого С. Н. Федорова (1927−2000).

Профилактика глазных заболеваний.

Регулярные осмотры у специалиста;Защита от ультрафиолета;Умеренное использование гаджетов;Сбалансированное питание.

Статистика:

В России около 20 млн человек страдают от нарушений зрения.

Церковные праздники 8 августа.

Память священномучеников Никомидийских.

Ермолай, Ермипп и Ермократ — священники, пострадавшие за веру в IV веке;Считаются учителями великомученика Пантелеимона.

Другие памятные даты.

День памяти священномученика Сергия Стрельникова;Народный праздник Ермолаев день.

Народные приметы на 8 августа.

Погодные предсказания.

Ласточки низко летают — к дождю;Холодное утро — к ранней зиме;Много желудей — к богатому урожаю.

Что нельзя делать.

Начинать новые дела;Оставлять урожай в поле;Печь из прошлогодней муки.

Известные люди, родившиеся 8 августа.

Дастин Хоффман (1937) — американский актер;Светлана Савицкая (1948) — советский космонавт;Роджер Федерер (1981) — швейцарский теннисист;Святослав Федоров (1927) — основатель российской офтальмологии.

Заключение.

8 августа — день, объединяющий любовь к животным, спортивные достижения и духовные традиции. Праздники напоминают нам о важности заботы о братьях наших меньших, ценности научных открытий и силе человеческого духа. Каждый может найти в этом дне что-то близкое для себя.