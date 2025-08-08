Ричмонд
Пермяки пожаловались на задержку авиарейса из Анталии на 3,5 часа

Чем вызваны задержки рейса, пока неизвестно.

Источник: Аргументы и факты

Жители Перми пожаловались на задержку авиарейса из турецкого города Анталия на 3,5 часа.

Как рассказали очевидцы сайту perm.aif.ru, самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был вылететь ещё в 20:35 7 августа, однако его перенесли на 00:05 8 августа.

«Сказали, что перенесли предварительно на 00:05. Однако состоится ли рейс в это время или задержка будет ещё больше, пока неизвестно», — сказала пермячка сайту perm.aif.ru.

Чем вызваны задержки рейса, пока неизвестно.

Пермячка также добавила, что у этой же авиакомпании задержали рейс из Анталии в Москву.

«Может, с самолётами что-то не так», — предположила она.

Напомним, ранее был остановлен поиск жителя Перми, исчезнувшего в московском аэропорту.