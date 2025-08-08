Пермяки пожаловались на задержку авиарейса из Анталии на 3,5 часа

Жители Перми пожаловались на задержку авиарейса из турецкого города Анталия на 3,5 часа.
Как рассказали очевидцы сайту perm.aif.ru, самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был вылететь ещё в 20:35 7 августа, однако его перенесли на 00:05 8 августа.
«Сказали, что перенесли предварительно на 00:05. Однако состоится ли рейс в это время или задержка будет ещё больше, пока неизвестно», — сказала пермячка сайту perm.aif.ru.
Чем вызваны задержки рейса, пока неизвестно.
Пермячка также добавила, что у этой же авиакомпании задержали рейс из Анталии в Москву.
«Может, с самолётами что-то не так», — предположила она.
