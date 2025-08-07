Ричмонд
Болтливый попугай помог раскрыть банду наркоторговцев в Великобритании

Научившийся говорить попугай по имени Манго помог британским правоохранителям выйти на банду наркоторговцев в городе Блэкпул. О необычной истории сообщило издание The Telegraph.

Попугай был домашним питомцем девушки главаря преступной группировки Адама Гарнетта. В результате обыска полицейские обнаружили на ее телефоне видеозапись, на которой птица произносит фразу «два за 25». По информации издания, это выражение распространено среди британских торговцев запрещенными веществами.

На других кадрах были доказательства причастности к реализации наркотиков целой группы людей — там Манго играл с деньгами и говорил заученными фразами. Благодаря птице и этим записям полицейским удалось раскрыть 15 участников банды, которых приговорили в общей сложности к 103 годам тюрьмы, говорится в материале.

Еще один интересный инцидент произошел в начале июня. В Австралии попугай перегрыз провода и сорвал запуск космической ракеты.

А в Швеции попугай обматерил местных полицейских, которые пытались спасти птицу после побега из дома. Приманить попугая удалось пачкой сигарет.