Болтливый попугай помог раскрыть банду наркоторговцев в Великобритании

На других кадрах были доказательства причастности к реализации наркотиков целой группы людей — там Манго играл с деньгами и говорил заученными фразами. Благодаря птице и этим записям полицейским удалось раскрыть 15 участников банды, которых приговорили в общей сложности к 103 годам тюрьмы, говорится в материале.