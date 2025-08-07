Ричмонд
В России появятся детские сим-карты с ограничениями

В России могут появиться «детские сим-карты» для детей, не достигших 14-летнего возраста.

Глава Минфицры Максут Шадаев сообщил журналистам о намерении ввести данные сим-карты в оборот.

Согласно такому предложению, эти сим-карты будут иметь настраиваемые родителем средства фильтрации трафика и возможность блокировки доступа в социальные сети, где есть возрастные ограничения.

Планируется, что такие сим-карты будут оформляться отдельно для детей и иметь набор безопасных ограничений. Эта возможность будет для тех родителей, кто захочет настроить фильтрацию контента для своих детей, и операторы должны будут такую услугу предоставлять.