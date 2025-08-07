Ричмонд
Мессенджер Mах согласовал с ФСБ условия доступа к инфраструктуре «Госуслуг»

КАЛУГА, 7 авг — РИА Новости. Нацмессенджер Mах полностью согласовал необходимые требования по безопасности для доступа к инфраструктуре «Госуслуг» с ФСБ, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

Источник: РИА "Новости"

«Минцифры подтверждает согласование модели угроз по Mах в части доступа к инфраструктуре “Госуслуг” со стороны ФСБ и полную реализацию этих требований», — сказал он.

В среду национальный мессенджер Мax протестировали на подключение к «Госуслугам»: оно будет выполняться с помощью нового прогрессивного протокола, а данные между системами будут передаваться с согласия пользователей.

В марте компания VK запустила бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.

В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, — ею станет «дочка» VK «Коммуникационная платформа».