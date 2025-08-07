Мессенджер Mах согласовал с ФСБ условия доступа к инфраструктуре «Госуслуг»

«Минцифры подтверждает согласование модели угроз по Mах в части доступа к инфраструктуре “Госуслуг” со стороны ФСБ и полную реализацию этих требований», — сказал он.
В среду национальный мессенджер Мax протестировали на подключение к «Госуслугам»: оно будет выполняться с помощью нового прогрессивного протокола, а данные между системами будут передаваться с согласия пользователей.
В марте компания VK запустила бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, — ею станет «дочка» VK «Коммуникационная платформа».