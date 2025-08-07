Бетербиев раскрыл подробности о третьем бое с Биволом

По словам Бетербиева, Бивол отказался от боя.
Третий бой между чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA, WBC, IBF и WBO Дмитрием Биволом и бывшим обладателем этих титулов Артуром Бетербиевым не состоится. Об этом сообщил сам Бетербиев.
«Планировалось, что наш следующий бой пройдет в России. Вы знаете, о чем сейчас идет речь. О третьем бое с Биволом. Нам предложили отличные условия, отказаться от которых было практически невозможно. Со своей стороны я сделал все, чтобы третий бой состоялся, но мой соперник снова выбрал путь отступления», — написал спортсмен на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит Meta, признана экстремистской).
Бетербиев подтвердил свое участие в турнире в Эр-Рияде, который запланирован на 22 ноября. Чемпион подчеркнул, что продолжит карьеру вне зависимости от позиции соперника.
Ранее в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся долгожданный реванш между российскими боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Бивол одержал победу решением большинства судей и завоевал все четыре основных чемпионских пояса — WBA, WBC, IBF и WBO.