ФСБ предоставило мессенджеру MAX доступ к «Госуслугам»

Мессенджер MAX получил доступ к «Госуслугам».

Национальный мессенджер MAX получил доступ к порталу «Госуслуги» после согласования с ФСБ. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, отметив, что мессенджер полностью выполнил требования по информационной безопасности, предъявленные ведомством.

«Минцифры подтверждает согласование модели угроз по MAX в части доступа к инфраструктуре “Госуслуг” со стороны ФСБ и полную реализацию этих требований», — заявил Шадаев журналистам. Его слова приводит РИА Новости.

В министерстве уточнили, что в среду национальный мессенджер MAX прошел тестирование на подключение к сервису «Госуслуги». Для интеграции используется новый протокол передачи данных. Персональная информация будет передаваться между двумя системами только после получения согласия пользователей.

Платформа MAX была запущена в марте этого года компанией VK. Бета-версия приложения позволяет отправлять сообщения, совершать звонки, а также передавать файлы объемом до четырех гигабайт. Сервис доступен для скачивания в App Store, RuStore и Google Play. В июле 2025 года правительство РФ определило организацию, которая займется дальнейшим развитием национального мессенджера на базе MAX — ей стала дочерняя структура VK под названием «Коммуникационная платформа». С 1 сентября 2025 года мессенджер будет предустанавливаться на все новые смартфоны в России., передает деловое издание «Взгляд».