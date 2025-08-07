ФСБ предоставило мессенджеру MAX доступ к «Госуслугам»

Платформа MAX была запущена в марте этого года компанией VK. Бета-версия приложения позволяет отправлять сообщения, совершать звонки, а также передавать файлы объемом до четырех гигабайт. Сервис доступен для скачивания в App Store, RuStore и Google Play. В июле 2025 года правительство РФ определило организацию, которая займется дальнейшим развитием национального мессенджера на базе MAX — ей стала дочерняя структура VK под названием «Коммуникационная платформа». С 1 сентября 2025 года мессенджер будет предустанавливаться на все новые смартфоны в России., передает деловое издание «Взгляд».