Первый канал вырезал из игры «ЧГК» ответ Барщевского о штрафах должностным лицам

Из записи эфира интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» исчез отрывок, в котором ведущий игры Борис Крюк и адвокат Михаил Барщевский рассуждают о штрафах для должностных лиц.
Ведущий спросил Барщевского, кем считать магистра игры, гражданином или должностным лицом, чтобы узнать, какую ответственность он понесет в случае нарушения требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса.
— Вам как ответить — по закону или по понятиям (жаргонизм, которым описывают криминальные законы, используемые в субкультуре АУЕ* — прим. «ВМ»)? Сейчас модно по понятиям. Я думаю, что магистры, если притягивать за уши, участвуют в принятии решений, — заявил юрист.
После этого Крюк обратился к магистру игры Александру Друзю, чтобы узнать, кем он сам себя считает — гражданином или должностным лицом. Он также предупредил Друзя, к чему «могут вести обычные подсказки» игрокам. В обновленной версии записи игры из эфира «Первого канала» пропал ответ Барщевского.
11 мая 2024 года стало известно, что выступление российской певицы Натальи Королевой, посвященное Дню Победы убрали из телеэфира. Согласно расписанию, ее номер располагался после выступления певца Григория Лепса.
*Организация признана экстремистской Верховным судом Российской Федерации.